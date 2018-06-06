В преддверии Чемпионата Мира по футболу в Петербурге прошёл форум "Безопасность на транспорте"

05 июня, вторник, 12:50

Меньше двух недель осталось до главного футбольного события года – Чемпионата Мира 2018. Болельщики со всех континентов уже приезжают в Россию всеми видами транспорта. И главное для принимающей стороны - обеспечить их безопасность. Оценку готовности на днях дали участники форума транспортной безопасности.