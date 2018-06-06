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05 июня, вторник, 12:50

В преддверии Чемпионата Мира по футболу в Петербурге прошёл форум "Безопасность на транспорте"

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Меньше двух недель осталось до главного футбольного события года – Чемпионата Мира 2018. Болельщики со всех континентов уже приезжают в Россию всеми видами транспорта. И главное для принимающей стороны - обеспечить их безопасность. Оценку готовности на днях дали участники форума транспортной безопасности.

 
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