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24 мая, вторник, 16:25

Парад винтажного транспорта в центре Петербурга

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Винтажные автобусы, винтажные трамваи и, конечно, винтажные автомобили образовали в центре Петербурга настоящий музей под открытым небом. Это финальный этап седьмого по счету ретропарада.

После  двух часов автопробега по центру города, исторические троллейбусы из гаража "Пасажиравтотранса", советские легковые автомобили из частных коллекций, а также травмаи – экспонаты  Музея городского транспорта -  достигли финальной точки ретропарада. Инжерная и некоторые прилегающие к ней улицы превратились в выставку, где все желающие могли не только посмотреть на исторический транспорт, но также посидеть в салоне и даже покрутить рулевое колесо.

Подробнее об этом событии в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Линда Черкасова, Даниил Кушенеревич, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.

 
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