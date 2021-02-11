В канун Восточного Нового года о его символе: в живописи, скульптуре и истории религии

10 февраля, среда, 19:54

2021 год по китайскому календарю считается годом Белого металлического быка. Это животное изображали художники и скульпторы всех эпох, стран и традиций. Образ быка в искусстве, от каменного века до наших дней, в репортаже на первом

У скульптора Эдуарда Мхояна обширный список работ, посвящённых животным. Быков и лошадей. Он считает их одними из самых сложных в исполнении, несмотря на тысячелетний опыт в изображении этих животных.

Одна из новых скульптур мастера в образе быка изображает Зевса, который готовится похитить Европу. Это - молодой и красивый бык обольститель.

Мечта автора - установить скульптуру в воде у берега моря, как будто герой мифологического сюжета готовится отплыть с похищенной красавицей на остров Крит. Есть у Эдуарда и бычки из других мифов, и шуточные работы.

Образ быка в различных культурах и религиозных традициях – тема новой выставки в Музее истории религии. Одно из самых древних изображений – знаменитая зарайская корова - рисунок эпохи палеолита, обнаруженный в пещере в районе Подмосковья. А больше всего подобных рисунков было найдено во Франции.

Рядом - китайский сельскохозяйственный календарь. На нем изображен обряд избиения весеннего быков.

В христианстве бык отождествляется с евангелистом Лукой. В буддизме бык был одним из двенадцати животных, которые явились к Будде, чтобы поздравить его с днем рождения и является олицетворением человеческого эго. Корова почитается, как священное животное в Индии. Пожалуй, ни одна культура не обошла вниманием этого рогатого зверя.

Один из знаменитых Быков в современном искусстве установлен на Манхэттене. Он установлен напротив здания Нью-Йоркской фондовой биржи и олицетворяет силу американцев, одолевших финансовый кризис 1987 года. Скульптура называется "Атакующий бык". А вот для малышей бычок обычно совсем не грозный, а сильный и добрый. Как, например, в мультфильмах "Козленок, который считал до десяти", "Зимовье зверей" или "Волк и теленок".

В Ленинградском зоопарке живет бык особой, якутской породы. Специально выведенной в советские годы для северных погодных условий. У него густая шерсть, благодаря которой животное выдерживает самые суровые морозы.

Бычка назвали якутским именем Мааны, что означает Северный ветер. Ему 12 лет, он в самом расцвете сил. Питается сеном и вениками, зимой – хвойными, летом - лиственными. В зоопарке символа года поздравили с праздником усиленной порцией любимого лакомства - морковки.

По восточному календарю новый год наступит 12 февраля. А это значит, что необычный, яркий и стремительный год под знаком Белого металлического быка, по-настоящему, вступит в свои права.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург