В хоккей играют настоящие… женщины!

01 февраля, среда, 11:09

Стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, полностью разбит. Сегодня в России набирает обороты женский хоккей. Чем интересен этот вид спорта прекрасной половине человечества, и как он развивается в нашей стране, об этом в нашем репортаже.

Стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, полностью разбит. Сегодня в России набирает обороты женский хоккей. Чем интересен этот вид спорта прекрасной половине человечества и как он развивается в нашей стране, об этом в нашем репортаже.

Отличить девчонок от мальчишек на льду довольно сложно. Помаду на губах и длинные косы под хоккейной амуницией могут разглядеть только самые зоркие. В остальном та же техника, правила, да и статус соревнований все выше. С этого года Женская Хоккейная Лига организовала и провела Матч всех звезд. Недавно петербургские хоккеистки «Динамо» вернулись из Уфы, где получили победные медали.

Алена Андрющенко – защитник ХК «Динамо»:

«Отличный матч сделали нам представители КХЛ, мы очень рады, что наконец-то нам удалось поучаствовать в таком мероприятии, все было замечательно, на высшем уровне. Думаю, эта игра поможет развивать женский хоккей, покажет, что мы девчонки что-то можем».

Женский хоккей в России появился не так давно, поэтому для многих до сих пор он в диковинку. Все-таки пока жива мысль в головах, что клюшка в руках и страсти на льду – это удел настоящих мужчин. Однако женская лига из года в год показывает высокие результаты».

Александр Зыбин – главный тренер команды ЖХК «Динамо Санкт-Петербург»:

«Женский хоккей сейчас развивается, потому что недавно наша молодежная сборная выиграла сборные медали. Уже наша сборная России тоже выигрывала бронзовые медали, но пока мы не дотягивает до уровня американского и канадского хоккея, потому что мы мало с ними играем, мало встречаемся, нужно делать игры с заокеанскими спортсменками. Вот тогда мы будем прогрессировать».

Еще несколько лет назад заниматься хоккеем девчонкам приходилась вместе с мальчишками. Детских женских команд не существовало. Первая в Санкт-Петербурге ледовая дружина – «Пантеры – появилась десять лет назад. Сегодня это школа олимпийского резерва. И результаты здесь уже серьезные. Но чаще всего им приходится играть с мужчинами. Результаты таких матчей не всегда в пользу девушек.

Игорь Киселев – тренер ХК «Пантеры»:

«Девушки бывает жёстко играют. Все от судей зависит. Потому что судьи, которые судят женский хоккей, они тоже специально проходят обучение для этого».

Если в профессиональном спорте не хватает женских команд, то в любительском хоккее сегодня бум. Команда «Гроза» только за прошедший год увеличилась почти в два раза. Желающих погонять шайбу среди представительниц прекрасной половины человечества все больше. И не всегда это бывшие спортсменки. На лед в амуниции выходят экономисты, журналисты, да и просто мамы-болельщицы. Возраст не помеха. Главное, чтобы это занятие приносило удовольствие. Ведь нагрузка здесь не маленькая.

Евгения Вавилова – ассистент капитана ХК «Гроза»:

«Хоккей – это хобби, все занимаемся вечерами или ранним утром. Это не только тренировки, например, это и игры, и какая-нибудь еще подкатка. В основном у тех игроков, которые хотят стремиться к результатам, они довольно часто занимаются, ходят работать в мужские команды, ходят в хоккейные школы».

Варвара Карпова уделяет хоккею пять дней в неделю. Днем она преподает физкультуру в школе, вечером тренируется, но при этом домашние дела тоже на ней – стирка, уборка, готовка – женские обязанности никто не отменял. Варя с детства занимается спортом – о ее достижениях можно судить по «стене славы» – почетные грамоты, медали, кубки. И это все на любительском уровне. Девушка признается, если дело действительно увлекает – время можно найти всегда.

Варвара Карпова – вратарь ХК «Гроза»:

«Мне сейчас довелось занять позицию вратаря. Совершенно недавно. Мне бы хотелось в этом амплуа добиться каких-то высоких успехов. Когда ты играешь в поле – ты играешь в связке с партнером, а в воротах – ты один. Ощущение такое, что ты один против всего мира, и тебе надо выстоять. Очень большая ответственность».

Недавно в России появилась любительская Лига женского хоккея. Сейчас там уже играют больше 20-ти коллективов, что подтверждает растущую популярность этого вида спорта. Не важно – профессионалы перед вами или любители. За успехами женщин – спортивный характер, огромный труд тренера и единой команды. Но главное, что, как и в жизни, от прекрасной половины глаз не оторвать – женщины азартны, по-хорошему агрессивны и не отдадут просто так ни пяди льда.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Андрей Клемешов, Александр Высоких. Первый канал-Санкт-Петербург.