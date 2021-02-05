В экспозицию Гатчинского дворца вернулись 19 предметов. Об открытии нового зала и о том, как проводила досуг императорская семья

04 февраля, четверг, 20:52

Небольшая скульптура, изображающая нападение дикого зверя на человека, создана на основе реальной истории, которая произошла с Александром II на охоте близ деревни Лисино. Композиция так и называется «Лисинский медведь». Недавно скульптура, вместе с другими предметами, вернулась на свое историческое место, в Арсенальный зал Гатчинского дворца.

О том случае напоминает надпись "Убит государем императором Александром Вторым 9 марта 1865 года в Лисино". История настолько впечатлила современников, что скульптура Николая Либериха стала необычайно популярной.

Охотничьи трофеи размещались в Арсенальном зале. Сохранились головы зубра и лося, которые были добыты самим Александром Вторым. Как проходила царская охота, можно увидеть здесь же, ведь в ней всегда участвовал придворный художник – Михаил Зичи, блестящий акварелист, он оставил сотни живописных "репортажей" о жизни императорской семьи.

Арсенальный зал был местом, где члены императорской семьи проводили очень много времени. Устраивали приемы, смотрели театральные постановки, играли в биллиард, читали, общались. Здесь есть даже качели и катальная горка.

Арсенальный зал пока еще закрыт для посетителей, по планам он отроется к лету. Его отреставрировали по фотографиям 1930-х годов и акварелям второй половины ХIХ века. Сейчас идет наполнение экспозиции. Собирать приходится по крупицам, часть вещей, бывших здесь, сохранилась, но находятся в собрании разных музеев города – и за его пределами.

Из фондов музея-заповедника "Царское Село" в Гатчину переданы несколько бронзовых скульптур, часы и металлические подсвечники - всего 18 предметов - пока на временное хранение.

И один предмет музейщики посчитали уместным вернуть на историческое место насовсем. Это - барельеф Екатерины II, украшавший Туалетную комнату Марии Федоровны.

Этот раритет в XVIII выполнил итальянский мастер Джованни Антонио Чибеи. До 1941 года скульптурный портрет императрицы занимал центральное место в Туалетной Марии Федоровны. Место барельефа над камином долгое время пустовало.

Барельеф, и заигравший новыми красками интерьер комнаты, уже могут увидеть посетители Гатчинского дворца. Открытия Арсенального зала пока придется подождать. Любопытный факт: при Николае Первом жителям Гатчины было разрешено подходить к окну и наблюдать, за тем, что здесь происходит. Оказаться внутри было заветной мечтой многих – воплотить которую теперь смогут потомки, просто купив музейный билет.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург