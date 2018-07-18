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18 июля, среда, 11:28

В Выборге прошел фестиваль средневековой культуры "Рыцарский замок"

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Пометать топоры, пострелять из лука или примерить доспехи – в Выборге прошел фестиваль исторической реконструкции «Рыцарский замок».

Здесь даже говорят на манер средневековья. Не пародия, а историческая точность – в общении, в  терминах, и, конечно же, в рыцарских доспехах.  Если весил шлем 5 килограммов в 14 веке, то в 21 - ни граммом меньше. Андрей Богданов в реконструкторском движении уже больше 15 лет. Впервые с рыцарями он познакомился еще в детстве, и с тех самых пор интерес к ним с каждым годом  только растет. Даже в обычной жизни без них уже никуда, признается Андрей. Пять дней в неделю он работает в Эрмитаже и занимается изучением доспехов в главном музее страны, а на выходных проверяет свои знания на практике.

Андрей Богданов –  Реконструктор:

"Это реплика средневековых немецких доспехов, я занимаюсь изучением доспехов в научном плане, и я вам говорю, что это доспехи правильные, историчные, и проходят комиссию на любом историческом фестивале..."...

 

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.    

 
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