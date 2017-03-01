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28 февраля, вторник, 16:17

В Петербурге завершились масленичные гуляния

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В этом году в Северной столице Масленица пользовалась особой популярностью. Её отмечали практически в каждом районе. За проводами зимы сегодня наблюдал и 1 канал. Это включение из Петербурга.

Сожжение соломенных кукол, скандинавская ходьба в народных костюмах, и казацкие забавы на коне и с шашкой в руках – в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова Масленицу отмечают вот уже 15 лет подряд. И каждый год здесь готовят специальную программу. Этой зимой  самых маленьких посетителей катали на настоящей русской печи, как и полагается,  под гармонь и в сопровождении танцев.  

Павел Селезнев, директор ЦПКиО им. Кирова: "Это праздник, который не нуждается в рекламе. Мы, по сути, не проводим пиар-компанию, что все приходите в ЦПКиО, все итак знают. Приходят десятки тысяч отдыхающих,  с семьями, все отдыхают, гуляют, выпивают, ни одного инцидента за 15 лет. Это хороший добрый семейный праздник".

Ирина Товкалева, Олег Подъячев,  Дарья Варновская,  Александр Высоких, Первый  канал- Санкт-Петербург. 

 
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