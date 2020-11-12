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12 ноября, четверг, 10:14

В Петербурге вводятся новые ограничения. Пассажиров Ладожского вокзала проверили на наличие СИЗ. Минздрав поможет Петербургу отработать оптимальную структуру эпидемиологической помощи

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса. Соответствующе постановление подписал Губернатор города. Власти ограничили мероприятия на улице и в помещении численностью более 50 человек . Также в городе вводится запрет на продажу билетов без указания зрительского места, например, на танцпол. С 16 ноября работодатели должны перевести работников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Также этой категории жителей города рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Между тем число новых случаев заражений растет. Петербург перевалил планку полутора тысяч заболевших в сутки.

Пассажиров Ладожского вокзала проверили на наличие средств индивидуальной защиты. Напомним, масочно-перчаточный режим в городе носит обязательный характер. В целом горожане весьма ответственно относятся к данной мере безопасности. Напоминать о необходимости применения СИЗ сотрудникам полиции приходится лишь рассеянным пассажирам. Но время предупреждения закончено. Нарушителям придется заплатить штраф.

Правительство города предложило Министерству здравоохранения объединить в Петербурге лучшие организационные противоэпидемические практики страны. Это касается и подходов к организации резерва коек, и работы call-центров, и более активному внедрению телемедицины. Это было объявлено в ходе встречи городских властей с чиновниками Минздрава. В Смольном добавили, что есть договоренность  о качественном улучшении медицинской помощи заболевшим в легкой форме и проходящим лечение дома. В Петербург поступили федеральные средства для обеспечения таких людей бесплатными лекарствами.

В Петербурге прошло заседание экспертного совета профессионального конкурса отелей и ресторанов HoReCa UP. Для профессионального отельного сообщества такие мероприятия стали знаковыми. В частности на этой встречи обсуждали новые стандарты санитарной безопасности и поиск новых партнеров в условиях концентрации внимания на внутренний рынок.

Отреставрированный памятник на могиле Федора Достоевского накануне в сто девяносто девятый день рождения писателя открыли в Некрополе Мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры. Событие стало первым мероприятием культурного марафона к 200-летию со дня рождения писателя, который будет проходить в течение всего предстоящего года. Средства на реставрацию могилы и памятника выделил благотворительный фонд.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушенеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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