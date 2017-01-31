В Петербурге вспоминали Иосифа Бродского

30 января, понедельник, 13:17

32 года Бродский прожил в Ленинграде, а после смерти навсегда остался в памяти Петербурга. Почётным жителем. Это звание поэту присвоили в 1995 году. А несколько раньше в 72-м, его вынудили покинуть город и страну. Больше на Родину он не вернулся.

Недалеко от Спасо-Преображенского собора, в знаменитом доме Мурузи, на втором этаже сегодня приспущены шторы на окнах, а в знаменитых полутора комнатах многолюдно. Друг поэта Михаил Мильчик проводит экскурсию и в деталях рассказывает, как жил поэт. В этой нише стоял его письменный стол, над ним была книжная полка, а в углу у окна кровать. Воспроизвести в памяти точное месторасположение всех предметов помогают фотографии – они были сделаны в день отъезда Бродского из России 4 июня 1972 года.

Михаил Мильчик - Председатель правления Фонда создания литературного музея Иосифа Бродского:

"Я пришел рано утром сюда. И прямо здесь мы чай попили перед выходом. Попросил мать Марию Моисеевну оставить здесь все нетронутым, чтобы потом, вернувшись из аэропорта, все сфотографировать, что я и сделал, вот фотографии вы видите."

По словам Михаила Исаевича, эти фото он делал с прицелом на будущее. Уже тогда все понимали, что Бродский вряд ли вернется на родину, поэтому место, где он жил, рано или поздно станет мемориальным. Правда, создать полноценный музей пока так и не удалось. Друзья и соратники поэта бьются над этим уже больше 15 лет. Почти всех бывших жильцов коммуналки расселили. Пять из шести комнат свободны. И только от одной у членов правления фондом нет ключей. Ее занимает Нина Васильевна Федорова. Она живет в этой квартире всю жизнь, и не хочет съезжать ни при каких условиях. Последний раз за почти 30 квадратных метров ей предлагали 16 миллионов рублей. Но женщина непреклонна в своем решении.

Антон Алексеевский – Экскурсовод фонда создания литературного музея Иосифа Бродского:

"Хорошо, что есть хотя бы возможность бывать в полутора комнатах, хотя бы какая-то музейная деятельность ведется, и даже сейчас существует определенная атмосфера, когда ничего не сделано, когда-то дух времени того витает, но на самом деле все нужно делать. Мы надеемся, что когда-нибудь это разрешится, но пока что безрезультатно."

Попасть в знаменитые полторы комнаты Бродского пока можно лишь в памятные даты. В эти выходные в годовщину смерти поэта здесь представляла свою новую книгу Елена Якович – режиссер фильма «Прогулки с Бродским». Литературное произведение написано по мотивам венецианских съёмок. В книжную версию вошло то, что осталось за кадром.