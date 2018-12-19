В Петербурге впервые прошел Новогодний книжный салон

19 декабря, среда, 11:16

Книжный салон для культурной столицы – это не просто выставка, а интерактивное место встречи живых людей – издателей, авторов и тех, ради кого они творят. Что происходит в самом читающем городе России с литературой – не на страницах книг, а наяву – расскажем прямо сейчас на Первом канале.

Обширная культурная и деловая программа, десятки стендов и тысячи посетителей. Трудно представить более подходящий повод, чтобы подвести итоги литературного конкурса для любителей "Неизвестный Петербург". Одним из трёх победителей стала Жинан Джабер – урождённая петербурженка с восточными корнями. Жюри отметили её поэтическую зарисовку о Северной столице "Пряники с голубой лазурью".

Жинан Джабер, писательница, победительница литературного конкурса "Неизвестный Петербург": " Это было уже готовое произведение, я писала его для моей преподавательницы истории в школе – она попросила меня написать про архитектуру советских времён".

Девушка учится на втором курсе в Институте кино и телевидения, состоит в литературном клубе "Дерзание" при Дворце Творчества Юных. Пишет давно и уже публикует свои стихи, рассказы и очерки в авторитетных литературных изданиях, но победе обрадовалась по-особенному.

Жинан Джабер, писательница, победительница литературного конкурса "Неизвестный Петербург": "Это случилось буквально две недели назад, я получаю сообщение… мол, Жинан, вы одна из победительниц, и ваше произведение будет напечатано. Это было для меня очень важно на тот момент, то есть, это был такой своеобразный мотивационный пинок, что я могу, и я молодец".

Конкурс проводится каждый год, в этот раз в честь юбилея Петербурга писали о любимых улицах и домах Северной столицы. Неравнодушные горожане от школьников до пенсионеров прислали более полутысячи работ. А те очерки и рассказы, что отметило жюри, попали в сборник и – в историю.

Евгений Лукин, поэт, писатель, директор Санкт-Петербургского Дома Писателей, организатор литературного конкурса "Неизвестный Петербург": "Именно вот эти сочинения, которые уже вошли в только что изданный сборник, они впоследствии будут изучаться и социологами, и историками для того, чтобы создавать новую летопись Санкт-Петербурга".

Неудивительно, что в прошлом году Санкт-Петербург признали самым читающим городом страны. Более того, в сравнении с 2016 годом, в 2017 было издано на 9% больше названий и на 14% – тиражей. Это огромный рост, считает известный писатель Евгений Водолазкин, чьи произведения переведены на 32 языка.

Евгений Водолазкин, писатель и литературовед, доктор филологических наук: "Общество стабилизировалось в том отношении, что мы научились договариваться друг с другом. В 90-е годы литература ушла на задний план, потому что она проигрывала публицистике. Видите, литература - она не терпит бурлящего общества. Она не терпит катаклизмов общественных".

Новогодний книжный салон проводится впервые, но он продолжает международный, который каждый год проходит в мае уже двенадцать лет.

Организаторы решили сделать акцент на литературе об истории, на работе с молодежью и детьми.

Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: "В мае мы поняли, что наметилась очень опасная, я бы назвал, тенденция: родители перестали читать своим детям. Нам важно переломить эту ситуацию, и уже имея опыт и понимание, как это делать, мы решили первый в нашей истории Новогодний книжный салон посвятить именно этому.

Несмотря на это, достойные авторы, пишущие для подрастающего поколения, есть, уверяют издатели, указывая на рост качества детской литературы.

Александр Прокопович, главный редактор издательства: " У нас был колоссальный период жизни, когда в нашей литературе мы довольствовались вторичными произведениями, либо достаточно политизированными, либо просто давайте сделаем из Пиноккио Буратино. Сейчас мы уже работаем, скажем так, по чесноку. Мы - как бы часть этой мировой литературы. Наши авторы успешно выдерживают конкуренцию с бестселлерами".

Осталось только сделать так, чтобы о новой детской литературе узнали современные родители. В этом и заключается миссия Новогоднего книжного салона.

Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга: "Может быть, сегодня молодой человек придёт, посмотрит, погуляет, но это даст свой результат завтра, послезавтра, через год. Это отложится. Сегодня яркие такие мероприятия – они как раз и позволяют оставить в памяти то, что может быть востребовано через пять, через 10 лет".

Михаил Шаль, Антон Голубев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская/ Первый канал, Санкт-Петербург