В Петербурге стартовала межрегиональная студенческая стройка

Третий год подряд Петербург примеряет звание межрегиональной студенческой стройки. Это значит, что сотни студентов со всей страны уже приехали на берега Невы с тем, чтобы помогать строить и улучшать наш город.
Официальный старт студенческой стройке был дан 2 июля на территории Петропавловской крепости, но еще до этого около 3 тысяч петербургских студентов отправились по всей стране на стройки других регионов.
Дарья Довбыш – Председатель правления Санкт-Петербургского регионального отделения МОО "Российские студенческие отряды":
"Это 10 различных направлений, это проводники, сельхозработники, археологи, строители. Начиная с 2000 года мы увеличили раз в 8 количество и направления..."
Одним из любимых направлений летней работы для стройотрядовцев на протяжении всех лет остается железная дорога. Поработать проводником в поездах дальнего следования, увидеть различные города – желающих много, но берут не всех.
Иван Дерябин – Руководитель направления студенческих отрядов проводников Санкт-Петербурга:
"К сожалению, берем не всех, потому что по здоровью есть ограничения, к тому же подготовка у нас достаточно серьезная, не каждый сможет это осилить..."
Чтобы поработать проводником, не обязательно учиться в университете путей сообщения, попробовать новую профессию может каждый, главное - желание.
Мария Завьялова – Боец отряда "Проворный" Санкт-Петербургского государственного политехнического университета:
"До Политеха я не знала, что такое студотряд. А когда познакомилась с этой системой, подумала, что это очень интересно..."
Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.