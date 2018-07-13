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12 июля, четверг, 17:49

В Петербурге стартовала межрегиональная студенческая стройка

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Третий год подряд Петербург примеряет звание межрегиональной студенческой стройки. Это значит, что сотни студентов со всей страны уже приехали на берега Невы с тем, чтобы помогать строить и улучшать наш город.

Официальный старт студенческой стройке был дан 2 июля на территории Петропавловской крепости, но еще до этого около 3 тысяч петербургских студентов отправились по всей стране на стройки других регионов.

Дарья Довбыш – Председатель правления Санкт-Петербургского регионального отделения МОО "Российские студенческие отряды":

"Это 10 различных направлений, это проводники, сельхозработники, археологи, строители. Начиная с 2000 года мы увеличили раз в 8 количество и направления..."

Одним из любимых направлений летней работы для стройотрядовцев на протяжении всех лет остается железная дорога. Поработать проводником в поездах дальнего следования, увидеть различные города – желающих много, но берут не всех.

Иван Дерябин – Руководитель направления студенческих отрядов проводников Санкт-Петербурга:

"К сожалению, берем не всех, потому что по здоровью есть ограничения, к тому же подготовка у нас достаточно серьезная, не каждый сможет это осилить..."

Чтобы поработать проводником, не обязательно учиться в университете путей сообщения, попробовать новую профессию может каждый, главное - желание.

Мария Завьялова – Боец отряда "Проворный" Санкт-Петербургского государственного политехнического университета:

"До Политеха я не знала, что такое студотряд. А когда познакомилась с этой системой, подумала, что это очень интересно..."

 

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 

 
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