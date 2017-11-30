В Петербурге прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ – Кубок Петра Великого, событие для Петербурга традиционное, проводится уже в 17-й раз. В этом году особый колорит состязаниям придала «Японская осень в Петербурге», которая фактически предваряет следующий год Японии в России.
В далекие уже 80-е годы, когда восточные боевые искусства только начали появляться в нашей стране, именно каратэ завоевало наибольшую народную популярность. Востребованность сохранилась и по сей день. На Кубок Петра Великого по всестилевому карате в Северную столицу приехали делегации из разных уголков страны.