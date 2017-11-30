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30 ноября, четверг, 14:33

В Петербурге прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ

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Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ – Кубок Петра Великого, событие для Петербурга традиционное, проводится уже в 17-й раз. В этом году особый колорит состязаниям придала «Японская осень в Петербурге», которая фактически предваряет следующий год Японии в России.

В далекие уже 80-е годы, когда восточные боевые искусства только начали появляться в нашей стране, именно каратэ завоевало наибольшую народную популярность. Востребованность сохранилась и по сей день. На Кубок Петра Великого по всестилевому карате в Северную столицу приехали делегации из разных уголков страны. 

Михаил Кузьмин, президент Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиалов РСБИ: "Сегодня у нас на этом турнире выступают более 800 спортсменов, что нас очень радует. Приехали команды практически из всех регионов российской федерации. Очень много спортсменов самого высокого класса: чемпионов России, обладателей Кубка России, победителей международных турниров, чемпионов мира. То есть, состав спортсменов очень высок, и что меня лично радует - растет питерская школа каратэ".
 
 
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