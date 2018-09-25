04:25 25 сентября, вторник
RSS В избранное
24 сентября, понедельник, 15:12

В Петербурге прошли гастроли театра кабуки. Удалось ли зрителю расшифровать японские знаки, символы, жесты?

Версия для печати

Песня, танец и мастерство — так на русский язык переводятся три японских иероглифа, которые складываются в одно слово "кабуки». Зарубежные гастроли для знаменитой труппы японского театра — явление нечастое. Нынешние прошли в Москве и Петербурге в рамках года культуры, который проводится в обеих странах.

Современный театр кабуки – уникальный жанр японской драматургии с вековыми традициями, которые почитают сами японцы, а у зрителей, принадлежащих к другим культурам, он вызывает восторженный отклик. Любопытно, что самые первые заграничные показы кабуки состоялись именно в Москве и Ленинграде  90 лет назад.  Сегодня познакомиться с искусством настоящего кабуки стало возможным благодаря Чеховскому фестивалю...

 

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
19 сентября, 10:50
Итоги водного и... подводного сезонов

Итоги водного и... подводного сезонов

На воде и под водой - расскажем о морской и речной жизни Петербурга.
20 сентября, 13:29
Обзор важных событий недели

Обзор важных событий недели

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.
21 сентября, 15:34
Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга

Афиша

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72