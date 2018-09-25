В Петербурге прошли гастроли театра кабуки. Удалось ли зрителю расшифровать японские знаки, символы, жесты?

24 сентября, понедельник, 15:12

Песня, танец и мастерство — так на русский язык переводятся три японских иероглифа, которые складываются в одно слово "кабуки». Зарубежные гастроли для знаменитой труппы японского театра — явление нечастое. Нынешние прошли в Москве и Петербурге в рамках года культуры, который проводится в обеих странах.

Современный театр кабуки – уникальный жанр японской драматургии с вековыми традициями, которые почитают сами японцы, а у зрителей, принадлежащих к другим культурам, он вызывает восторженный отклик. Любопытно, что самые первые заграничные показы кабуки состоялись именно в Москве и Ленинграде 90 лет назад. Сегодня познакомиться с искусством настоящего кабуки стало возможным благодаря Чеховскому фестивалю...

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.