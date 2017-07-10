10 июля, понедельник, 15:12

Любителям моря посвящается. Впервые в Петербурге прошла Морская ассамблея. Она объединила с десяток различных мероприятий. В акватории Невы прошли яхтенная регата, парад судов, речной карнавал...

Морская ассамблея – новая для Петербурга традиция, заявляют городские власти. Теперь каждый год в начале июля она будет объединять различные по формату и масштабу события на морскую тему.

Александр Говорунов, Вице-губернатор Санкт-Петербурга.

В городе большое количество мероприятий, но они несколько разрознены. А почему бы нам их не объединить в нечто большое, красивое, мощное? Мне кажется, что у нас это стало получаться. И само название Морская ассамблея об этом говорит. Вне всяких сомнений, мы будем думать и организовывать этот праздник и в дальнейшем."

Балтийская яхтенная регата – одно из значимых событий Морской ассамблеи. Вице-губернатор Александр Говорунов на капитанском катере открыл регату в акватории Невы напротив Петропавловской крепости, возродив еще одну традицию, которая существовала в Петербурге до 1909 года. После полуденного выстрела началась регата. Она хоть и носила показательный характер, борьба за первое место между яхтами "Беркут" и "Антарес" была настоящей.

Дмитрий Бородин, Матрос яхты «Антарес»:

"Очень динамично и спортивно. Дистанция, конечно, коротковатая, но это связано с условиями навигации на реке и большим количеством лодок.

Дмитрий Елец, Капитан яхты «Антарес»:

"Очень интересно. Течение, препятствия расставлены, довольно динамично все и борьба везде идет..."



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.