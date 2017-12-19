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19 декабря, вторник, 12:16

В Петербурге прошёл социально-спортивный турнир по мини-футболу

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Международный турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов традиционно прошел в Петербурге. За призовые места боролись команды из регионов страны, Белоруссии, Латвии и даже Парагвая. Возраст участников 13-14 лет.

Валерий Калугин, организатор турнира по мини-футболу, президент спортивного клуба «Виктория – Питер»: "Главная задача – социальная. Главная задача – это дети. Главная задача, чтобы они подружились, познакомились с культурой Санкт-Петербурга. Конечно, это все на платформе футбола. Потому что футбол – спорт №1, и все играют в футбол. Поэтому социально-спортивный турнир я бы назвал". 

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 

 

 
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