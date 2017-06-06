В Петербурге прошел международный экономический форум

05 июня, понедельник, 13:01

Северная столица вновь была центром глобальном экономики. В Петербурге прошёл международный экономический форум. Миллиардные проекты, инвестиционные программы, будущее российской экономики - эти темы обсуждали ведущие эксперты, главы крупных корпораций и политики.

Ключевое, и пожалуй, главное событие экономического форума – выступление Владимира Путина и его участие в пленарном заседании. Собственно, здесь и создается тот самый инвестиционный климат. И прогноз, по словам главы государства, более чем благоприятный.

Владимир Путин, Президент РФ:

"Началась новая фаза подъема. ВВП России растет третий квартал подряд. По предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4 процента, увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Почему я об этом говорю? Потому что специалисты знают., во всем мире эксперты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики, подъема потребительского спроса. По итогам первого квартала, приток прямых иностранных инвестиций в отечественную российскую экономику составил 7 миллиардов долларов. Отмечу, что это лучший показатель за соответствующий период за последние три года."

Речь Владимира Путина была не столько призывом, сколько программой ближайшего экономического развития страны. Президент еще раз призвал руководителей регионов активнее работать с бизнесом, чтобы инвесторы — как российские, так и зарубежные — были уверены: правила игры останутся неизменными, а их активы будут надежно защищены.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации РФ:

"Вот сейчас пришло время новой экономической политики, новых условий развития страны. Не случайно так много уделяется внимание в обществе одной программе, второй, третьей. И я думаю, что дискуссии завершатся. Будет выработана современная, стратегическая программа экономического социального развития страны. И если вы почувствовали тональность президента... Вы должны это сделать! Полагаю, что это будет проходить под жестким контролем президента, и мы с этими задачами справимся."

Темпы роста экономики в стране каждый эксперт видит по-своему. Какой-то четкой позиции нет. Глава Сбербанка Герман Греф, например, уверен, что необходимо ослабить влияние государственных предприятий. И добиться этого можно лишь путем их приватизации. Эту мысль он озвучил на деловом завтраке, тема которого была: что ждать после выборов в мае восемнадцатого года? Между тем, у экспертов есть четкое понимание необходимости реформирования государственного управления. Это отправная точка. В системе управления страной нужно больше спрашивать с чиновников. Даже действующие министры признают: у госслужащих по сути нет прямой ответственности за результат.

.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

