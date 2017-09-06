В Петербурге прошел фестиваль национальных кухонь

06 сентября, среда, 11:41

Что вкуснее узбекский плов или испанская паэлья? Армянский шашлык или азербайджанский? Ответить на эти вопросы и попробовать блюда можно было на фестивале национальных кухонь. Конечно, не было целью организовать соревнования поваров. Важно, чтобы все гости были сытыми.

Восхитительные ароматы кулинарных изысков стран бывших советских республик и Европы разносились по всему Приморскому парку победы. А на накрытых столах можно было бесплатно отведать осетинские пироги, чувашские колбаски, грузинские хачапури, еврейский хумус, русскую уху, калмыцкий чай и хворост борцоки, латышский десерт бубертс. Всего же за три дня фестиваля было съедено шесть казанов плова, более 1000 пельменей и вареников и 30 литров ухи.

Мария Жучкова, пресс-секретарь Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге: "Что делают эти дни, проведения фестиваля, поистине большим и светлым праздником дружбы. Все ходят друг к другу в гости, отмечают праздники в течении года, а здесь мы собираемся все вместе узнаем и культуру, и традиции. Мы как раз раскрываем душу этих традиций, которые уходят своими корнями вглубь".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Екатерина Горбачева. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.