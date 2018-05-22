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22 мая, вторник, 12:16

В Петербурге прошел XIII Международный книжный салон

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В 13-й раз в Петербурге прошел международный книжный салон. Событие культурной жизни, которое уже стало традиционным для нашего города, вновь объединило не только профессионалов книжной отрасли, но и всех людей, кто любит читать.

Книжный салон в Петербурге традиционно располагается в центре города. Местом проведения был избран Михайловский манеж или, как его знает большинство горожан, Зимний стадион. Однако даже в столь просторном помещении уместить все события масштабного мероприятия было затруднительно. Поэтому Манежная площадь, Малая Садовая и Кленовые улицы также стали исключительно книжными и пешеходными на несколько дней. Тон всем событиям задали спикеры Пленарного заседания, которое проходило под девизом "человек читающий – человек успешный".  

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
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