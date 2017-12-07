В Петербурге прошёл Северо-Западный экономический форум

07 декабря, четверг, 13:58

Наладить диалог между представителями органов власти и представителями бизнеса. В двустороннем формате обсудить актуальные проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки малого и среднего бизнеса и стратегию развития экономики России. Это основные цели Северо-Западного экономического форума, который на днях прошел в Петербурге.

Северо-Западный экономический форум. Не такой масштабный, как его старший брат, Международный форум, который традиционно в начале лета собирает бизнесменов и политиков со всего мира, но не менее значимый. Он ориентирован больше на средний и малый бизнес, и его основная задача - разъяснять те трудности ведения дел, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно: кредитование, получение государственного заказа и субсидий, инспекция проверяющих органов и многое другое.

Лидия Прохорова, президент Ассоциации содействия по развитию предпринимательства МИДЦ Санкт-Петербурга: "Сегодня мы ратуем за то, что иностранные компании приходят и создают очаги локализации. Но что это означает? Это означает только одно – они вышибают из под нас создание инженеров, это просто сборщики. Но мы не создаем капитала. Нам не одно Германское, Американское, Швейцарское предприятие не отдаст создание инженерное, проектировщиков, конструкторов".

Эксперты сходятся в одном: малому и среднему бизнесу нужна не поддержка властей, а создание условий для развития. А это разные вещи. Статистика показывает рост количества небольших предприятий. Но реальная картина выглядит совсем иначе. Из тысяч зарегистрированных компаний реально ведут хозяйственную деятельность меньше половины, лишь треть из которых, занимается производственной деятельностью. Остальные торгуют и оказывают услуги.

Лидия Прохорова, президент Ассоциации сожействия по развитию предпринимательства МИДЦ Санкт-Петербурга: "На это нацелено наше внимание. Рост ВВП, создание высокоэффективных рабочих мест происходит только в производственных компаниях, там где присутствует научный потенциал, такие вещи, как инженерная мысль начинает развиваться. И не важно, что они маленькие предприятия, но именно там концентрируется потенциал, который дает металлообработки, станкостроению".

И как пример на выставке была представлена новая производственная компания. Ее продукция особенно актуальна выглядит в Год экологии. Это одноразовая зарядка для мобильных телефонов. Сделана она из биоразлагаемых материалов. Полностью зарядив гаджет, ее можно смело выбросить в урну. Производят этот аккумулятор пока в Китае, но уже в ближайшее время завод откроется в Петербурге.

Екатерина Куликова, ген. директор компании-разработчика: "Основной корпус сделан из биоразлагаемого картона. Разлагается он порядка 6 месяцев в экологической среде. А сам аккумулятор из специального химического состава, который разлается 2,5-3 года. Т.е. получается, что товар полностью биоразлагаемый. И на сегодняшний день мы единственные на рынке и надеюсь, что это поможет экологии".

Значительная часть дискуссий была посвящена новой экономической реальности - онлайн рынки, криптовалюта и её перспективы развития. Например, технология блокчейн уже учится спасать человеческие жизни, заменяет цепочки посредников в банковском и другом бизнесе, может следить за чистотой выборов. Но не станет ли она зловещей системой «Скайнет», в фильме «Терминатор» практически уничтожившей человечество? Участники сессии «IT и инновации» уверены в обратном, и видят ее большое будущее на поприще помощи людям. Цифровые технологии позволяют ускорить развитие бизнеса и привлечь инвестиции, а также со своим товаром выйти на мировые рынки.

Руслан Тугушев, основатель глобальной электронной платформы на Блокчейн: "У нас в России хорошо экономика развивается внутри, но, к сожалению, пока наши производители не выходят на глобальные рынки в таких больших объемах. Я буквально сегодня был в аэропорту. Увидел отличную шоколадную фабрику "Счастье", питерскую. Спросил, где они есть помимо Питера, у них единственный магазин есть в Москве, хотя продукция вполне могла бы продаваться в Китайском рынке, на Северо-Американском. Очень вкусно. Многие научились торговать в России, но не идут на международный рынок. Хотя интернет позволяет из любой точки России или мира продавать сразу на весь мир".

Северо-Западный экономический форум максимально ориентирован на практическое решение существующих проблем как среднего, так и малого бизнеса. В рамках форума предприниматели решают целый ряд задач – получение коммерческой и некоммерческой господдержки, обсуждают ключевые вопросы отрасли, налаживают контакты с бизнес партнерами и даже заключают выгодные контракты.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.