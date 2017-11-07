В Петербурге прошёл Международный форум моды

07 ноября, вторник, 12:05

Международный форум моды на одной площадке объединил талантливых дизайнеров и экспертов. Деловая программа больше ориентирована на специалистов отрасли легкой промышленности. А вот выставка заинтересует всех остальных. Здесь представлено то, что сегодня производится в нашей стране.

Созданное в разных городах России, не всегда продается в Петербурге. Но все, что изобретено в Северной столице, всегда пользуется спросом во всей стране. Российские профессионалы легкой промышленности хорошо знают эту истину. Ею они и поделились на Международном форуме моды. Лучшие дизайнеры и модельеры, представители государственной власти, бизнесмены, студенты профильных вузов и эксперты – участники события. Собственно, этот форум – первый видимый шаг к воплощению амбициозного желания Правительства города – сделать из Петербурга столицу российской моды.

Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга: "Индустрия моды – это часть культуры. Никто этого не отрицает. И мы хотим, чтобы Петербург стал такой площадкой. И модный треугольник Париж – Милан – Санкт-Петербург - это реальная цель. Петербург итак культурная столица и обладает мировой известностью. Нам только нужно еще чуть-чуть отточить эту грань. Губернатор поддержал программу развития города, как центра индустрии моды мирового масштаба и для этого создается приоритетный проект в городе".

На форуме Минпромторг представил обновленную стратегию развития легкой промышленности в России до 2025 года. Принять ее чиновники планируют к июлю следующего года. Первое направление документа – развитие и применение новых высокотехнологичных материалов. Второе – создание крупных производств. Они будут работать на крупные заказы и удовлетворять потребности больших международных ретейлеров. Третье – развитие цифровой экономики.

Виктор Евтухов, зам. министра промышленности и торговли РФ: "Мы очень рассчитываем на то, что во внутреннем валовом продукте российский легпром будет занимать более существенную долю, чем сегодня. Мы хотим подрасти хотя бы в три-четыре раза по сравнению с тем, что имеем сегодня. Мы считаем, что легпром - достаточно чувствительная отрасль, и мы поставили себе ориентир — 2025 год — и очень рассчитываем подрасти к этому периоду".

О конкретных мерах поддержки предприятий легкой промышленности пока ничего не говорится. Бизнес, который решил вложиться, скажем, в швейное производство, пока в кулуарах говорит о необходимости налоговых льгот и дотациях на расходы на электроэнергию. Если бы такие меры поддержки были приняты, то большинство швейных производств смогли бы вкладывать сэкономленные средства в модернизацию оборудования и собственное развитие. Пока же в качестве поддержки местные предприятия могут рассчитывать только на субсидирование процентных ставок по кредитам.

Елена Ткачук, ген. директор швейной компании: "Налоговые льготы мне как производителю очень бы помогли. Мы были рады и с удовольствием развивали бы собственные продажи. Но это отдельный бизнес, и он тоже вложений требует. А тут либо на производство, либо на раскрутку и продажи нужны финансы".

Развал легкой промышленности пришелся на девяностые годы. Обрушившийся шквал дешевой одежды из Юго-Восточной Азии привел к закрытию многих швейных фабрик и текстильных производств. Сейчас российские власти обратили внимание на развитие сырьевых направлений. В выделке кожи, льна и выращивании хлопка мы просто обязаны использовать конкурентные преимущества, полагают эксперты. Между тем по отдельным сегментам российская легкая промышленность уже готова конкурировать на международном рынке, в том числе по продукции специальной одежды, детской обуви и для активного отдыха и спорта.

Кирилл Решетин, управляющий партнер компании производителя горнолыжной одежды: "Проблем в продажах нет. Есть проблема, основная на представленности в магазинах и недорекламированности отечественных брендов. Если бы телевидение и СМИ обратили бы больше внимание на отечественные бренды… тоже самое, что было в 20-х годах в Америке. Потребляем все Американское. Надо задать тренд. Потребляем все отечественное".

О модных тенденциях этой осени тоже говорили на форуме. На пике популярности остаются женские костюмы различных стилей. Они могут быть изысканно классическими или включать в себя брюки и пиджаки свободного кроя. Сохраняют свою актуальность кожа и яркие принты. А вот актуальным трендом в верхней одежде вновь стала клетка.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.