24 сентября, понедельник, 14:07

Политики, предприниматели, ученые и общественные деятели из 120 стран собрались, чтобы окинуть мировые проблемы женским взглядом. В Петербурге прошел Евразийский женский форум. Такого количества элегантных, красивых и модных участниц, пожалуй, нет ни на одном международном форуме. Специалисты говорят, если бы количество женщин и мужчин на рынке труда сравнялось, мировой валовый продукт вырос бы на триллионы долларов.

Евразийский форум - это не "женские посиделки и не дамские разговоры", - отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Добавив, что участникам форума предстоит "очень серьезное обсуждение глобальных вопросов. Ситуация, когда женщину с хорошим образованием и опытом не берут на работу только потому, что она женщина, должна уйти в прошлое. О гендерном неравенстве тоже много говорили на форуме.

Фату Хайдара, Управляющий директор ЮНИДО по вопросам корпоративного управления: " Когда мы начинаем такие дискуссии, мы сразу понимаем, что сталкиваемся с похожими проблемами и вызовами. Конечно, во всех странах женщины сталкиваются с проблемой неравенства, которое выражается в разных формах, и я думаю, что опыт России может быть полезен для других стран особенно в последнее время".

Семья – важнейшая, но не единственная сфера деятельности современной женщины. Высокооктановый бензин, препараты для остановки крови, метод вживления электродов в мозг, модифицированный каучук – мало кто знает, но все это изобрели женщины. Наши дамы тихо и ненавязчиво со своими продуктами выходят на международный рынок, и такой бизнес подход называют "мягкой силой". Мир, государства только выиграют, безусловно, если таких женских историй успеха, будет как можно больше, - подчеркивают создатели форума.

Светлана Чупшева, ген. директор Агентства стратегических инициатив: "Предприниматель, он и есть предприниматель. Вне зависимости от пола и принадлежности. Но, с другой стороны, это тоже какой-то маркетинговый ход, это особенности с точки зрения образовательных программ, каких-то продуктов, коробочных решений типичных бизнесов, которыми женщина занимается. И вот, наверное, создание таких механизмов, инфраструктуры для женщин-предпринимателей позволит и вовлекать женщин в предпринимательство, и обеспечивать им доступ к финансовым ресурсам".

Женское бизнес-сообщество просит предоставить прекрасному полу дополнительные льготы - специальные кредитные продукты, долю участия в госзаказах и поддержку в виде социальной рекламы. На уровне государства такие преференции пока только разрабатываются. Но некоторые банки уже предлагают льготные кредиты.

Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опоры России". "Мы по статистики видим, что женщины реже попадают в дефолт. Они реже рискуют и взвешеннее в своей политике управления компанией. Эта статистика накоплена в мире, которая демонстрирует, что уровень просроченной задолженности кредитов малого бизнеса именно женщинами предпринимателями ниже. А, соответственно, этот факт позволяет снижать процентную ставку, поскольку риск банка ниже".

Говорили на форуме и о женщинах-политиках. На верхних этажах власти - женщин мало, это факт. Положение дел примерно одинаковое и на Западе. Между тем, Россия второй год подряд – мировой лидер по числу женщин-руководителей. И то, что Россия – патриархальная страна, это уходящий в прошлое стереотип. Женщина-лидер в любой стране – это та женщина, которая реализовала себя.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: " Мы как раз сейчас находимся в самом уникальном положении, все- таки западная цивилизация предполагает реализацию женщины в качестве обязательного элемента его становления, я имею ввиду профессиональную реализацию, карьеру, достижения и т.д. Традиционалистские общества исповедуют другой подход: женщина, семья, дети, быт. У нас женщина может выбрать сама, во-первых, чем в принципе заниматься хочет, а во-вторых на каком жизненном этапе что ей больше всего интересно".

Форум охватывал широкий спектр вопросов, которые имеют большое значение не только для женщин, но и для всего мира в целом. Потому? как эти вопросы касаются также и мужчин, и людей пожилого возраста, и детей. Это не локальный форум. Он имел глобальную повестку.

Игорь Цыжонов. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.