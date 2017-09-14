"День Д": в Петербурге прошел День Довлатова

13 сентября, среда, 14:05

Конец 60—х время второй оттепели было для него временем надежды, что его рассказы наконец опубликуют на родине. Надежде это сбыться было не суждено: все лучшие произведения Довлатова впервые были изданы в Америке и Эстонии, зато теперь в Петербурге его день рождения отмечается как народный праздник — День Д.

Петербург Довлатова — это улица Рубинштейна, утверждает Лев Лурье, автор путеводителя по довлатовскому Ленинграду. В день рождения писателя дом номер 23, в котором семья с 44—го до 75-го года занимала две комнаты коммунальной квартиры, стал объектом паломничества.

Лев Лурьев, Краевед, писатель,журналист: "Довлатов не был самым удобным соседом. Для мальчика возможность иметь свою комнату — возможность романтических приключений — сюда привел 1-ю и 2-ю жену. Довлатов почти не ходил в театр, музей, редко бывал в кино — занимался литературой и дружески общался. Здесь бывало много гостей".

Для кого биография, для кого «Личное дело». Спектакль о Довлатове глазами сотрудника милиции, собравшего сведения из воспоминаний друзей писателя, стал одной из ярких затей фестиваля. Режиссер Семен Александровский — основатель поп—ап театра, действующего в разных точках города, на этот раз выбрал, в качестве подмостков, 5 баров по улице Рубинштейна.

Семен Александровский, Режиссер, основатель поп—ап театра: "Смысл в том, что актер в образе советского милиционера ведет расследование пытается разобраться — а кто такой Довлатов, о чем писал как жил, но по ходу от бара к бара от рюмки к рюмки, а чтобы понять логику подследственного, надо пройти его путь. Мы проходим 5 баров — проходит трансформация".