В Петербурге прошел 16-й международный турнир по мини футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов

11 декабря, среда, 16:33

Накал страстей не меньше чем на чемпионате Европы. Команды из семи российских городов и четырех стран. На этом турнире по мини футболу встретились команды из детских домов Армении и Петербурга, Латвии и Мурманска. Как спорт помогает сделать жизнь детей лучше

На церемонии закрытия турнира участники встретились спустя три дня соревнований, которые приурочили к Всемирному дню футбола. Проигравших здесь нет, каждый отличился по-своему.

Миссия проекта - приобщить детей к здоровому образу жизни, научить неконфликтному общению, помочь социализироваться. За 16 лет проведения турнира в нем приняли участие более 170 команд и почти 2000 детей, для которых эта поездка стала одним из ярких воспоминаний детства и вдохновила на дальнейшие занятия спортом.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.