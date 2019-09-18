В Петербурге проходит международный кинофестиваль "Послание к человеку"

17 сентября, вторник, 13:43

В дни фестиваля «Послание к человеку» этот небольшой буклетик становится настольной книгой для многих петербуржцев. Главная проблема: успеть все посмотреть. Больше двухсот фильмов со всего мира за неделю. Подробнее с программой фестиваля сегодня знакомился и Первый канал.

Красная ковровая дорожка, кинознаменитости, десятки камер. Фестиваль "Послание к человеку" традиционно стартовал на Дворцовой. На один вечер главная площадь Петербурга превратилась в открытый кинозал. В этом году зрители смотрели документальный фильм о Диего Марадоне. Двадцать девятый фестиваль побил все рекорды предыдущих лет, как по количеству участников, так и по количеству зрителей.

Алексей Учитель – Президент кинофестиваля:

"Показателем того, что наш фестиваль становится все мощнее, шире свидетельствует то, что 98 стран прислали картины в этом году, более трех тысяч. Это колоссальная цифра . Некоторые страны, я даже не слышал о таких. А они снимают кино и знают про наш фестиваль. Вот это, я думаю, здорово, и надеюсь, что к 30-му фестивалю мы преодолеем планку в цифру сто."

Главная звезда в этом году Удо Кир, известный своими ролями у Ларса фон Триера. Полуденным выстрелом из Петропавловской крепости он дал старт началу фестивальных кинопоказов. Одним из первых стал фильм "Раскрашенная птица" о жизни мальчика во время Второй мировой войны, главную роль в котором и сыграл знаменитый немецкий актер.

Удо Кир – Актер:

"Это очень важный фильм. Главная история в нем – это история мальчика, родителей которого уже в конце Второй мировой войны отправляют в концлагерь. И ребенка передают из одной семьи в другую..."

Показы в кинотеатрах уже начались. Жюри предстоит оценить и полнометражные картины, и короткий метр и анимацию, и документальное кино. Всего в рамках фестиваля покажут около двухсот фильмов. В конкурсные программы вошли 70 картин, в том числе 30 российских премьер, восемь мировых и одна международная. Работа латвийского режиссёра Элиты Клявиня - одна из них.

Элита Клявиня – Режиссер:

"Мой фильм "Заряна Хоробрая" - это фильм про молодую семью в Латвии. Это маленькая интимная семейная история в себе сочетает очень многие большие темы: конфликт между городом и деревней, тему глобальной экономики, нашу социально-экономическую ситуацию, - так что это интимная история, но она намного объемнее по теме."

Помимо конкурсных работ уже традиционно в отдельную специальную программу выделено кино северных стран. В этом году в рамках фестиваля петербургским зрителям представят киноавангард из Скандинавии.

Михаил Железников – Член отборочной комиссии фестиваля:

"Программа уникальная, никто такой программы до сих пор не делал не только в России, но и в самих северных странах..."

Программа "Послания" как всегда насыщенная. Помимо конкурсных показов и ретроспектив, в музее фотографии открылась выставка исландского видео арта. Три художника с довольно разным творческим опытом поработали над темой ландшафтов. В результате получилось фактурное и многослойное изображение.

Торбьорг Йонсдоттир – Художница:

"На фестиваль я привезла несколько работ. Одну из них вы видите за моей спиной. Она называется "Тьерса" - по одноименному названию самой длинной реки в Исландии . Мы смотрим на нее с воздуха и снимаем не вдоль, а против течения..."

Фестивальные кинопоказы в Петербурге будут идти до 21 сентября. Это "Послание к человеку " — своего рода репетиция перед следующим годом, тогда фестиваль отметит свое 30-летие, так что организаторы обещают много интересного.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.