В Петербурге проходит фестиваль медиаискусства "Киберфест"

06 февраля, понедельник, 11:38

Мир чайного гриба, который можно не только увидеть, но и услышать или же звуки лая, которые издаёт не живое существо, а арт-объект. Всё это экспонаты "Киберфеста". Международный фестиваль медиа-искусства уже в 10 раз проходит в Северной столице и знакомит публику с новыми произведениями в области робототехники, видео- и саунд-арта.

Футуристические конструкции с вращающимися глазами, анимированные полотна, эксперименты со звуком, движением и картинкой. И это не просто результат творческого полёта, произведения современных художников перекликаются с шедеврами классического искусства. Скульптор из Южной Кореи Ли Ли Нам привёз в Петербург две работы, отсылающие зрителя к голландской живописи. Букет цветов увядает на фоне библейских сюжетов, а молочница Яна Вермеера иллюстрирует философские мысли автора.

Ли Ли Нам, Художник (Южная Корея):

"Мы видим женщину, которая льёт из кувшина молоко, но с помощью применения современных технологий создаётся впечатление, что молоко льётся непрестанно – через несколько экранов, через чёрный фон – куда-то в небытие. Молоко – это символ жизни, а в жизни сокрыта сама истина."

Ирина Нахова представляла Россию в 2015 году на Венецианской биеннале. Петербургского же зрителя художник решила познакомить с инсталляцией, которую создала 14 лет назад.

Ирина Нахова, Художник (Москва):

"Все мои друзья и знакомые, в том числе я, мы принимали позу с классической картины Мане «Мёртвый тореадор», и мы примеривали на себя героическую смерть на людях. Вещь называется «Репетиция», мы репетировали то, что может быть в будущем для каждого из нас; и нас наблюдала в этот момент тоже классическая картина Эдуарда Мане «На балконе».

Медиа-экспонаты размещены в Тициановском и Рафаэлевском залах Российской академии художеств и словно вступают в диалог с интерьерами высокого Возрождения. Выставочный проект «Интерпретации» представляет работы современных авторов из России, США, Бельгии, Италии, Южной Кореи, которые демонстрируют зрителю взаимосвязь новых и старых форм искусства.

Елена Губанова, Куратор проекта «Интерпретации»:

"Мы даём тут возможность получить новый эмоциональный удар от классики, то есть какой-то новый взгляд, новое место."

Вместе со своим мужем Иваном Говорковым, профессором и педагогом института Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени Репина Елена Губанова работала над объектом «Даная». Мультимедийная скульптура из круглых зеркал представляет миф о Зевсе и дочери царя Акрисия.

Как пережиток прошлого может восприниматься то, что было культовым ещё несколько десятков лет назад. Легенды мирового рока на видео автора из Бельгии уже не могут двигаться и просто лежат на сцене. Эта история – заключительная часть трилогии об униформе и первая часть трилогии о музыке.

Коэн Тейс, Участник Киберфеста (Бельгия):

"О музыке 20 века – особой музыке, которая ставила перед собой задачу изменить мир с помощью чего-то нового, рока, к примеру, панка или чего-то другого. Вторая часть – это экспериментальная, современная или классическая музыка. А третью я планирую в следующем году снимать здесь в России, и она будет посвящена народной фолк-музыке."

Эффект присутствия – это проект и выставка в стенах художественно-промышленной академии Штиглица. Биометрическая инсталляция повторяет человеческое дыхание и сердцебиение, а в зеркале можно увидеть не только себя. Шлем виртуальной реальности погружает в красочный мир эволюционирующих форм.

Уилльям Лейтам, Видеохудожник (Великобритания):

"Да, мне нравятся яркие цвета, мне нравятся органические формы. В нашем проекте показаны процессы, которые бесконечно изменяются. Каждое впечатление – это новое впечатление, когда мы наблюдаем формы, которые выглядят как живые организмы."

Петербургский "Киберфест" – фестиваль, на котором можно познакомиться с необычными произведениями современного искусства со всего мира, увидеть танец, рождённый от ударов по барабану представителя страны Восходящего солнца и почувствовать себя немного волшебником, способным оживить статичный кадр.

Юлия Миханова, Максим Беляев, Татьяна Осипова, Валентина Говорушкина и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



