Любите ли вы театр в самых нетеатральных местах Петербурга? - фестиваль искусств "Точка доступа" подскажет правильный ответ...

22 июля, понедельник, 14:22

Вновь на просторах Петербурга и в самых неожиданных его местах можно увидеть яркие работы современных театральных режиссеров. В Петербурге проходит фестиваль искусств «Точка доступа». Каждый ищет ответ на вопрос: «Какой будет театр завтра»?

Обычная "хрущевка" в одном из спальных районов Петербурга на короткое время превратилась в театральное пространство. Формально спектакль прошел в квартире. Но главное здесь не место, а то, что его наполняет: ассоциации и воспоминания.

Зрители следуют за героем сквозь его обрывистые воспоминания через шумы улицы, подъезда, запахb квартиры. Чужие сбивчивые воспоминания становятся точкой доступа в воспоминания личные.

Пять лет назад, когда команда фестиваля "Точка доступа" впервые отправила зрителей смотреть спектакль на вокзал, а потом в магазин стройтоваров, многие недоумевали: "Разве это театр?". Теперь "главный вопрос фестиваля" уже стал его меткой. Это современный театр. Фестиваль привозит в Петербург российские и европейские спектакли, проходящие в нетеатральных пространствах.

И гид, и главный герой, и спутник зрителей. Антон Адасинский показал "Город теней", созданный специально для фестиваля. Спектаклем, в традиционном понимании, это сложно назвать. Зрители садятся в автобус и оказываются в "голове" Антона Адасинского. Маршрут и точки путешествия неизвестны. Личная история создателя становится "точкой доступа" в иную реальность, где границы между фактом и мифом предельно размыты.

Постановка швейцарских режиссеров Яна Дейвендака и Роже Барната — попытка поставить точку в расследовании, которое волнует театр с самого начала семнадцатого века. Суд над Гамлетом. В том, кто виноват, и как быть, разбираются на почти реальном процессе. Каждый раз, приезжая в новую страну, создатели спектакля адаптируют постановку. Главными героями стали реальные судьи, прокуроры, адвокаты и психиатры, ведущие свою практику в Петербурге, а также присяжные, которых случайным образом выбрали среди зрителей.

А здесь, на Ладожском вокзале, всем гостям предлагают посмотреть в телескоп и попрощаться с прошлым, с тем, что ушло из жизни Петербурга безвозвратно. Незапертые двери, автоматы с газировкой, названия "Петроград" и "Ленинград". Участники нынешнего фестиваля осмысляют прошлое Петербурга и его влияние на настоящее и будущее города, образ жизни и мышления его жителей. Пробуют сформулировать, как изменения в области технологий, политики, социальной жизни и искусства влияют на мироощущение каждого из нас.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.