В Петербурге проходит фестиваль "Послание к человеку"

19 сентября, вторник, 15:08

В дни фестиваля документальных фильмов «Послание к человеку» эта книжечка становится настольной для многих петербуржцев. Здесь программа кинопоказов и главная проблема – успеть посмотреть лучшее, ведь в течение недели более 200 картин из разных стран мира идут одновременно в разных кинотеатрах Петербурга.

Документалисты из всех режиссеров самые рисковые: задумываешь одно кино, на съемках оказывается, что оно другое, а на монтаже уже третье, признается московский режиссер Ольга Привольнова. Свой конкурсный фильм «Насквозь» она снимала 14 дней в поезде Москва—Владивосток. Герои — случайные попутчики и актеры первокурсники Мастерской Дмитрия Брусникина, выехавшие на «вербатив» — охоту за персонажами для будущего спектакля «Нация».

Ольга Привольнова, Режиссер:

"Фишка не в том, чтобы познакомиться, а в том, чтобы найти человека, который будет тебе безумно интересен. Я снимала реально по 14 часов в день, у меня онемело два пальца..."

В фокусе фестиваля — независимое документальное кино, которое в России режиссеры часто снимают на собственные средства, без надежды на прокат. Продюсер французского фильма о культуристах «Шелковая кожа» призналась: во Франции даже такое «неформатное» документальное кино, сделанное в жанре «нон—фикшн», имеет право на финансирование.

Евдокия Сычева, Продюсер:

"Нам везет - деньги есть, есть система, которая берет деньги, на каждом билете в кино есть налог: что для "Гарри Поттера", что на французский фильм – на каждом билете есть налог, и эти деньги все вкладываются во французское кино, потому нам очень везет..."

Фестиваль «Послание к человеку» проводится в 27-й раз, уникальность в том, что в конкурсной программе участвуют фильмы самых разных форматов: даже игровая и анимационная короткометражка может завоевать гран-при. Тематика фильмов из 80-ти стран самая актуальная: от проблем беженцев до отношений отцов и детей.

Алексей Учитель, Президент фестиваля «Послание к человеку»:

"Мне кажется, современный документальный кинематограф ориентирован на актуальность..."

Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Первый анал. Петербург.