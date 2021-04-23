В Петербурге проходит "Весенняя неделя добра"

23 апреля, пятница, 12:06

Самая добрая неделя в году. В Петербурге уже в двадцатый раз проходит "Весенняя неделя добра". Это - всероссийская добровольческая акция. Помочь бездомным животным, одиноким старикам или просто убрать в парке - может каждый и хотя бы один раз в год.

"Весенняя неделя Добра" проходит более чем в ста сорока странах мира и во многих городах нашей страны. В этом году акция в Петербурге проводится уже в двадцатый раз. Ежегодно в "Весенней неделе добра" принимает участие более одного миллиона добровольцев и это не только молодые люди. Порой даже самый незначительный добрый поступок, может сделать кого-то счастливым!

Ровно год назад Мариинская больница закрыла плановый прием пациентов и переформатировалась в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Все это время врачи работали в "красной зоне". Лечить людей и помогать тем, кто нуждается - часть их жизни. В "Весеннюю неделю добра" врачи Мариинской больницы решили рассказать школьникам о ковиде простым языком. И организовали лекции. Это своеобразный ответ на ту помощь и поддержку, которые получали врачи, работая в красной зоне.

Школьники сто семьдесят первой гимназии тоже не остались равнодушными. Они передали врачам подарки, сделанные своими руками для ветеранов и пожилых людей, кто сейчас проходит лечение в Мариинской больнице и открытки врачам, кто этот год работал в "красной зоне". Список добрых дел у школьников на этом не заканчивается.

С пользой и с удовольствием. Так иронично о своем добром деле отзываются участницы этого субботника в Екатерининском парке Царского села. Каждый год весной "серебряные" волонтеры - так называют добровольцев старше пятидесяти пяти лет - берут в руки грабли и убирают листву в городских парках. В этом году они почистили Эрмитажную рощу. Территория не маленькая, листвы после осени осталось много.

В ближайшие выходные мероприятий от "серебряных" волонтеров будет не мало. Для ветеранов и пенсионеров они проведут интеллектуальную игру "Квиз". Другие устроят мастер-классы на мероприятии, которое устраивает фонд "Доброделы", и куда приглашают семьи с детьми. Там можно будет, например, научиться делать куклы из ветоши.

Все собранные подарки волонтеры передадут ветеранам ко Дню Победы. Вообще, со всеми акциями "Весенней недели добра" можно ознакомиться на интерактивной карте в Интернете.

Эта акция нужна для того, чтобы люди смогли пополнить копилку добрых дел, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, совершая добрые поступки и не ожидая никакой награды.

Игорь Цыжонов. Александр Дружини. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.