В Петербурге проходит Международный военно-морской салон

29 июня, четверг, 12:13

Восьмой раз Петербург принимает Международный военно-морской салон. В эпоху санкций он проходит без участия кораблей иностранных государств.

У причалов морского вокзала и Ленэкспо выстроилось рекордное количество российских кораблей, катеров и судов. Среди них не только новый корабль противоминной обороны и корвет знаменитой серии 21380 «Стойкий», но и совершенно новый фрегат «Адмирал Макаров», который в ближайшее время войдет в состав Черноморского флота. Отсутствие иностранных кораблей у причала не означает отсутствие иностранных делегаций и компаний на выставке и деловой программе.

Андрей Бойцов – Первый заместитель директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества России:

"В этом году в салоне планируют принять участие более 400 участников, в том числе 49 иностранных компаний из 29 стран. При этом свою продукцию военного назначения представят более 100 российских компаний, из них 14 являются субъектами военно-технического сотрудничества."

Для Петербурга военно-морской салон – событие очень значимое. С увеличением оборонзаказа и внимания государства к строительству новых кораблей и гражданских судов, увеличилась нагрузка и на профильные предприятия Северной столицы. Из 17 кораблей военно-морского флота, представленных в Ленэкспо, 8 были построены в Петербурге.

Максим Мейксин – Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петрбурга:

"В прошлом году состоялся спуск 10 судов. 3 судна были заложены и 10 судов различного назначения были переданы заказчиком после испытаний. Всего сейчас на верфях Санкт-Петербурга находится 18 судов в процессе постройки, в 2017 году заложено еще 6, спущено на воду 3, и это динамика очень хорошая."

Отечественные предприятия не скрывают, что военно-морской салон - это еще одна возможность показать товар лицом и найти иностранных заказчиков для продукции отечественного ВПК. Эффективность систем вооружения, которую за последнее время не раз показывали корабли ВМФ России, расширяет список потенциальных покупателей.



Игорь Севастьянов – Заместитель генерального директора «Рособоронэскпорт»

"Индия, как старый традиционный партнер в различных видах вооружения. Также мы не забываем о Китайской народной республике, которая также лидирует в военно-техническом сотрудничестве с Россией. Это Юго-Восточная Азия."

Впрочем, военно-морской салон - это не только военная тематика и новые системы вооружений. У всех предприятий, помимо профильных новинок, есть и разработки гражданского назначения: от пассажирских судов и катеров, до спасательной и мониторинговой спецтехники.

Алексей Алексеев – Директор центра сопровождения проектов концерна «Радар ММС»:

"Наше основное направление - это, конечно, военная тематика, но в этом году представлено большое количество разработок, связанных с гражданским судостроением. У нас представлены гражданские платформы, связанные с беспилотными системами."

В рамках салона Крыловский государственный научный центр открыл новый отраслевой испытательный электротехнический стенд мощностью 40 МВт. Здесь будут проходить испытания оборудования для строящегося в Петербурге серийного атомного ледокола «Урал», а также перспективного ледокола проекта 10510 «Лидер».

Михаил Загородников – Исполнительный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»:

"Это единственный стенд на постсоветском пространстве, и я думаю, что один из немногих в Европе. Их вообще таких стендов немного – по одному в Америке, Англии..."

В ближайшие дни военно-морской салон будет открыт для специалистов и иностранных делегаций, а в субботу и воскресенье посетить его сможет любой желающий. Эффектных воздушных шоу с участием «Стрижей» и «Русских витязей» петербуржцы не увидят. В воскресенье над территорией Ленэкспо будут совершены лишь пролеты военной авиации. Кстати, это последний военно-морской салон, который проходит в центре города. Для увеличения выставочных площадей, прежде всего причалов для кораблей и судов, через два года салон переберется в Кронштадт.

Максим Мейксин – Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петрбурга:

"Военно-морской салон остается в Санкт-Петербурге, в 2019 году он будет проходить на площадке города Кронштадта, там, где находится база военно-морского флота РФ..."

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал, Петербург.