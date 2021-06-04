В Петербурге проходит Международный экономический форум. О ключевых событиях

04 июня, пятница, 15:02

Снова вместе. Петербургский международный экономический форум первое масштабное деловое событие в мире. Политики, бизнесмены, эксперты, приехали представители 70 стран. Обсуждают экономику новой реальности. Пандемия коронавируса изменила все сферы жизни.

Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию. Эта тема, пожалуй, была ключевой в первый день основной программы форума. Финансовый и экономический блоки Правительства, Центральный Банк признают, что сейчас в стране устойчивый рост инфляции. И ЦБ реагирует на это повышением ключевой ставки, что, собственно, недавно и произошло. Однако, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, это повышение никак не помешает экономическому росту страны, поскольку спрос практически восстановился.

Эльвира Набиуллина, Глава Центрального Банка РФ:

"Инфляционные ожидания у нас находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев. Это меняет поведение людей. И мы видим это. Когда люди ждут, что инфляция будет постоянно расти и сдвигают многие покупки, особенно по товарам длительного пользования ближе, а от этого цены еще больше растут, по сути, так и разворачивается инфляционная спираль и мы, конечно, это не можем допустить".

Преодолеть стране сложную экономическую ситуацию, в которой оказался весь мир и выйти на новые рубежи, позволит в том числе и этот экономический форум. Ведь здесь договариваются и подписывают соглашения о масштабных инфраструктурных и транспортных проектах. И то, что это не просто слова и подписи на бумагах, показывает Петербург. На своем стенде в основной массе он представил уже начатые реализации инвестиционных проектов. Один из них - строительство Восточного скоростного диаметра. Первая очередь – это развязка ЗСД с Витебским проспектом. Стройка уже идет. Еще один из глобальных транспортных проектов – строительство трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка".

Роман Голованов, Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга:

"Вот это новый проект, который уже реализуется, но не введен в эксплуатацию. Срок такой же, как и у Витебской развязки 24-ый год".

Восемь миллиардов рублей получит Кронштадт. Эти средства направят на строительство дорожно-уличной инфраструктуры острова. Соответствующие решение закреплено подписанным соглашением. Почти треть профинансирует федеральный бюджет. Остальное возьмет на себя город. Инвестиции в Кронштадт идут благодаря проекту "Остров фортов". Реализуется он по поручению президента страны и нацелен на развитие в Кронштадте культурно-туристического центра. На территории более ста гектар появятся общественные пространства, благоустроенная набережная, музейно-парковый комплекс, детские сады, школа и многое другое. Об этом проекте говорят давно. И первые шаги к реальным изменениям острова уже сделаны.

Ксения Шойгу, Руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов":

"Мы начинаем реставрационные работы на трех фортах - это Чумное, Краншлот и форт Петр Первый. Мне кажется, это неотъемлемая часть общего инфраструктурного развития. Иначе не понятно, а зачем мы собственно Кронштадт развиваем".

Власти Ленинградской области на этом форуме не планирует опускать поднятую два года назад планку по сумме подписанных соглашений. В этом году в регион привлекут более одного триллиона рублей инвестиций, в том числе речь идет о строительстве новой очереди газохимического комплекса в Усть-Луге и о строительстве завода по производству метанола. Губернатор области подчеркнул, что девяносто процентов соглашений, которые были заключены в прошлых годах, реализуются на практике.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области:

"Эти триллионы инвестиций, это не рекорд ради рекорда. Это реальные инвестиции, которые реально приходят в Ленинградскую область. Буквально вчера мой заместитель Дмитрий Ялов побывал на площадке компании Ультра Мар, которая уже начала работать в режиме пуско-наладки. А еще в 19 году мы с этой компанией подписывали соглашение об инвестициях".

Петербургский форум – это не только про экономику. Это еще и про технологии, которые эту экономику развивают. Сбер представил прототип беспилотного электромобиля, соответствующий пятому уровню автономности. Это когда пассажирам не нужно ни при каких обстоятельствах вмешиваться в управление. Осталось дело за малым: выпустить серию и узаконить этот беспилотник на наших дорогах.

Дмитрий Агафонов, Исполнительный директор СберАвтоТех:

"Беспилотники пятого уровня - это новое слово, которое тоже нужно определить в нормативах, правовых документах. Сейчас мы движемся хорошо в этом направлении и мероприятий очень много,но все будет зависеть от технологических компаний и органов, которые принимают решение о возможности".

Еще два дня город будет жить в условиях подписания триллионных соглашений, высоких переговоров, презентаций, активностей и непрерывного нетворкинга. Итоги форума мы подведем в понедельник утром.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.