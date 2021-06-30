В Петербурге представили сборную, которая поедет на финал национального чемпионата "Молодые профессионалы"

30 июня, среда, 12:14

В Петербурге представили сборную команду города, которая примет участие в национальном финале "WorldSkills Russia". В этом году Чемпионат молодых профессионалов пройдет в Уфе. Сборная команда представит Петербург почти в шестидесяти компетенциях. И это лучшие из лучших, прошедшие отборочные соревнования.

Пятьдесят шесть участников основной линейки и пятьдесят три юниора - таков числовой состав петербургской сборной, которая уже в конце июля в Уфе будет соревноваться в чемпионате рабочих профессий "WorldSkills". Презентация команды в торжественной обстановке прошла в Академии цифровых технологий. Она в этом году выдвинула почти половину всех конкурсантов.

Анастасия Прохорова, Зам. директора по инновационной деятельности Академии цифровых технологий:

"Время сейчас достаточно беспокойное, ввиду пандемии. Но организаторы сказали, что вся техника безопасности, все ПЦР-тесты будут соблюдаться и мы к этому готовимся. У нас есть и какие-то подмены и второй состав участников и экспертов, поэтому мы очень надеемся, что приедем в Уфу из Петербурга в полном составе".

Сегодня в мире используются миллионы роботов, применение им нашлось практически во всех сферах человеческой жизни. Создают и программируют таких роботов Устин Алексеев и Владимир Фокин. Они примут участие в национальном финале в компетенции "Мобильная робототехника". Несмотря на то, что ребята занимаются в разных учреждениях и в состав одной команды объединились совсем недавно – шансы на призовые места у них высокие.

Владимир Фокин, Участник национального финала:

"У нас два робота, которые работают на полигоне с шайбами, который один должен определять шайбы и передавать данные другому. А другой берет со склада шайбы и перемещает их по данным первого робота".

Устин Алексеев, Участник национального финала:

"Задача заключается в том, чтобы спроектировать первого робота, собрать его, правильно уложить проводку по всем требованиям, запрограммировать и сделать так, чтобы это все работало в совокупности очень хорошо".

Подвеска, двигатель, электроника и электрика современного автомобиля. Участники национального финала в компетенции "Ремонт и обслуживание легкового автомобиля" должны знать все это и даже больше, причем разбираться в нюансах автомобилей самых разных марок. Мурат и Константин из техникума "Автосервис" представят Петербург в финале чемпионата. Мурат - в юниорской линейки участников, Константин - в основной.

Светлана Мелконян, Тренер в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей":

"Ребята очень сильно мотивированы, хотят проявить профессионализм. Задание очень сложное. Как говорится в конкурсном задании, оно должно быть невыполнимое и с трудом выполнимое даже профессионалу. Но мы практически в условиях жесткого времени - 3 часа на модуль- мы должны восстановить автомобиль из состояния аварийного до полностью собранного агрегата, обеспечив полную безопасность".

В условиях ограниченного времени будут показывать свое мастерство членам жюри и ландшафтные дизайнеры. В команде юниоров – Сергей Смирнов и Арсений Заинчковский. Ребятам предстоит на площадке в шестнадцать квадратных метров построить зеленый сад с мощением, подпорными стенами, газонами и многочисленными насаждениями. Ребята как раз сейчас отрабатывают строительство габиона – это популярный элемент ландшафтного дизайна. И это конструкция тоже засаживается растениями.

Татьяна Григорович, Эксперт по компетенции "Ландшафтный дизайн":

"Задания у нас описано на сайте агентства "WorldSkills Russia". Образные представления об этом задании имеет каждый регион, который участвует в чемпионате этого года. Но конкретных чертежей нет. Это черный ящик. Это загадка. И на самом деле, это правильно, потому что ребята должны уметь читать чертежи и уметь разбираться, чтобы построить и смонтировать сад".

На днях в Петербурге наградили лучших юниоров движения "WorldSkills" специальными значками. Такого в российском движении еще не было. Многие из награжденных примут участие в национальном финале, кстати, в новой форме. Ее как раз презентовали на Церемонии награждения. У петербургской сборной высокие шансы на призовые места. По многим компетенциям наши ребята держат лидирующие позиции уже несколько лет. Через месяц узнаем число медалей, которые приедут в Петербург.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.