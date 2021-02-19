В Петербурге почтили память воинов-интернационалистов. Высокотехнологичный траулер заложили на Северной верфи. Когда Финляндия откроет границы для петербуржцев?

18 февраля, четверг, 13:23

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В Петербурге почтили память военных, погибших в Афганистане. Торжественно-траурная церемония прошла в парке Интернационалистов. Цветы и венки возложили: губернатор Александр Беглов, члены городского правительства, депутаты и представители общественных организаций. Губернатор высказал слова поддержки вдовам и матерям, которые потеряли мужей и сыновей в Афганистане. Он добавил, что сейчас в Петербурге проживают чуть меньше трех тысяч воинов-афганцев, 154 из них имеют инвалидность.

На Северной верфи в торжественной обстановке заложили строительство нового траулера процессора "Капитан Коротич". Всего в рамках проекта будет построена серия из 10 таких судов. В частности этот траулер будет работать на Дальнем Востоке в северной части Тихого океана и Охотском море. Его оборудуют фабрикой, которая позволит прямо в море производить: филе, рыбную муку, икру, печень и фарш. Кроме того, судно сможет хранить на борту до 1200 тонн замороженной рыбы.

Власти Ленинградской области планируют продолжить развивать сотрудничество с Финляндией и рассчитывают на долговременное надежное партнерство. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко сразу после встречи с Министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Участники встречи также обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в промышленном и сельскохозяйственном производстве и программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Северное измерение". Ключевым пунктом встречи был вопрос открытия границ. Финская сторона отметила, что вопрос зарубежных поездок может решиться уже скоро.

Петербургский политехнический университет Петра Великого открыл собственный центр вакцинации от короновируса. Он работает на базе городской поликлиники №76. В две рабочие смены рассчитывают прививать по 160 петербуржцев. Для центра вакцинации уже закупили все нужное оборудование, включая холодильники для хранения препаратов. Как отметили в университете, открытие центра поможет повысить темпы вакцинации. Привиться здесь могут не только студенты и преподаватели Политеха, а все желающие, у кого есть паспорт и полис ОМС.

Последствия снегопада в Петербурге, который прошел в начале недели, устраняли почти восемь с половиной тысяч дворников и больше двух с половиной тысяч единиц техники. Городские магистрали и тротуары расчищали и обрабатывали противогололедными материалами. Но первоочередной задачей было обеспечить уборку снега у парадных жилых домов. Собранный снег отправляют на плавильные пункты.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.