В Петербурге отметили Всемирный день "Битлз"

18 января, четверг, 15:49

Это включение из Петербурга. Freedom! Peace! Love! — эти слова у поколения 60-х - 70-х ассоциируются с песнями "Битлз", в которых слово «любовь» употребляется 617 раз! А вот любовь к "Битлз" во всем мире приобрела масштабы движения под названием «битломания». Всемирный день "Битлз" в Петербурге — в репортаже на Первом канале.

Петербург — единственный город мира, в котором родилась идея Храма Джона Леннона. Ее автор, старейший битломан страны Коля Васин, уже 25 лет продвигает идею и создает макеты храма музыки и любви, где, в качестве службы, будут исполняться песни "Битлз".

Коля Васин:

"19 января — день основания Храма Джона Леннона. В этот день собрались 60 человек моих друзей, сейчас в храмовом комитете 3 человека..."

Ко Всемирному дню «Битлз» Коля Васин подготовил к печати «Вечный календарь», где каждый день — битловский праздник: знакомство Джона и Пола или открытие ливерпульского клуба Cavern, где дебютировала легендарная группа. Эта дата, по инициативе ЮНЕСКО, и отмечается как день "Битлз" во всем мире. Петербургские битломаны третий год 16 января получают в подарок бесплатный концерт, на котором кавер-версии песен ливерпульской четверки можно услышать даже в исполнении детского хора Радио и телевидения.

Игорь Грибков, Руководитель, хормейстер Детского хора радио и ТВ СПб.:

"Когда учился в консерватории, попытался оранжировать. Получил пятерку..."

Питерский Ринго Старр — так прозвали Олега Кривцова. Ударник группы «Number nine», исполняющей песни "Битлз", впервые услышал их музыку в 12 лет на Невском проспекте. Вооружился барабанными палочками и стал играть в группах. С годами страсть к "Битлз" возросла. Олег заказал точную копию с костюма Ринго Старра на обложке пластинки «Клуб одиноких сердец Сержанта Пэппера», благодаря чему был особо отмечен своим кумиром, на одном из концертов.

Олег Кривцов, Музыкант:

"Когда я уже попал в Нью-Йорк, Ринго мне кинул палочку кинул — есть традиция у рок-музыкантов: они когда играют, в конце палочки кидают в зал..."

А главная воплощенная мечта Олега — поездка в Ливерпуль — подарила ему незабываемое впечатление: игру на барабане в здании англиканской церкви...

Анастасия Тамило. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург