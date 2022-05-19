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18 мая, среда, 13:50

В Петербурге открылся музей памяти Северных конвоев

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Северный конвой - это маршрут, которым через Арктику караваны кораблей доставляли в Советский Союз во время Великой Отечественной войны грузы в виде каучука, льняного масла, оружия и много другого. И накануне Дня победы в Колледже морского и речного флота имени Макарова открылся исторический комплекс, посвящённый подвигу моряков.

Колледж морского и речного флота имени Макарова - одно из самых современных образовательных учреждений Петербурга. К обучению здесь особенный подход. Помимо лекций, в процессе изучения материала, большое внимание здесь уделяют опыту. Для этих целей в колледже есть собственный водный комплекс, где будущие моряки отрабатывают навыки спасения и плавательной практики. Судоводители обучаются на специальных тренажёрах, имитирующих управлением судном. И историю здесь преподают тоже наглядно.

В советской исторической литературе термин "арктические конвои" применялся исключительно к операциям Северного флота и Беломорской военной флотилии на внутренних арктических сообщениях Советского Союза в период Великой Отечественной войны.  Караван мог состоять из тридцати пяти грузовых судов и шестнадцати военных кораблей сопровождения, они выполняли роль защиты. Подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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