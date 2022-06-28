В Петербурге открылся форум-фестиваль «Настоящее будущее: русская электроника"

28 июня, вторник, 14:08

Открытие форума «Настоящее будущее: русская электроника" состоялось в пространстве «Точка кипения». В свете этого события в ГУАПе открыли двери в свои лаборатории, где продемонстрировали новые отечественные технологии, уже сегодня способные заменить иностранные аналоги.

В форуме-марафоне примут участие 10 российских городов и 700 участников: студенты и преподаватели технических вузов, представители власти и различных предприятий. Церемонию открытия организовали в Санкт-Петербурге неслучайно, так как наш город считается одним из ведущих федеральных центров в сфере развития радиоэлектроники.

Подробнее в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.