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28 июня, вторник, 14:08

В Петербурге открылся форум-фестиваль «Настоящее будущее: русская электроника"

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Открытие форума «Настоящее будущее: русская электроника" состоялось в пространстве «Точка кипения». В свете этого события в ГУАПе открыли двери в свои лаборатории, где продемонстрировали новые отечественные технологии, уже сегодня способные заменить иностранные аналоги.

В форуме-марафоне примут участие 10 российских городов и 700 участников: студенты  и преподаватели технических вузов, представители власти и различных предприятий.  Церемонию  открытия организовали в  Санкт-Петербурге   неслучайно, так как наш город считается одним из ведущих федеральных центров в сфере развития радиоэлектроники. 

Подробнее в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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