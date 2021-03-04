В Северной столице открыли памятник медикам, погибшим от коронавируса. С 1 марта изменилась процедура выдачи детских пособий. В Петербурге объявили победителей конкурса "Женщина года"

04 марта, четверг, 10:03

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим от коронавируса. "Печальный ангел" сидит на скамейке на набережной реки Карповки рядом с Первым Медицинским университетом. Скульптура выполнена в бронзе по работе Романа Шустрова, художника, который также скончался от коронавируса в мае прошлого года. В церемонии открытия памятника принял участие губернатор Санкт-Петербурга.

С 1 марта в нашей стране изменяется процедура выдачи пособий на детей в возрасте до 3 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации процедура была упрощена и выдача пособий продлевалась автоматически, сейчас же вновь требуется подавать заявление.

Получателем данного вида социальной помощи в Петербурге и Ленинградской области являются более 6 тысяч семей.

В музее-заповеднике "Петергоф" заканчиваются работы по реставрации Екатерининского корпуса Дворца Монплезир в Нижнем парке. Этот уникальный объект дворцово-паркового ансамбля почти 35 лет стоял без ремонта, поэтому проблем накопилось много, главной из которых было отсутствие гидроизоляции.

Сейчас в залах дворца продолжаются работу по обустройству интерьера и возвращению музейных предметов на свои места. Открытие музея для посетителей запланировано на 20 мая.

В прошлом году, в виду закрытия границ и противоэпидемиологических мероприятий объем импорта цветов и цветочной продукцию на территорию Санкт-Петербурга упал в 5 раз. В преддверии 8 марта возникли обоснованные опасения горожан, а хватит ли на прилавках цветов?

Как сообщили представители Управления Россельхознадзора, уже с середины февраля на пограничных автомобильных пунктах пропуска было зафиксировано кратное увеличение цветочного грузопотока.

Вдобавок к импортной продукции на прилавках цветочных магазинов можно будет найти и местных производителей из Ленинградской области, которые также подготовились к Первому весеннему празднику.

Также в преддверии международного женского дня 8 марта в Петербурге подвели итоги и наградили лауреатов конкурса "Женщина года". Это мероприятие в Северной столице уже давно стало традиционным, конкурс проводится уже 14-й год подряд. В этот раз на него подано 139 анкет-заявок. Победителями стали 28 представительниц прекрасного пола разных профессий.

Специальными призами жюри отметило ректора Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлию Антохину, социального работника Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Приморского района Елену Балезину. Гран-при конкурса присудили главному врачу родильного дома №6 Марине Зайнулиной.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.