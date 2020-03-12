11 марта, среда, 14:04

Представить собственный технологический проект, провести мастер-класс или выступить в качестве эксперта. В Петербурге на базе ГУАП открылась новая «Точка кипения», где каждый желающий может получить поддержку для своего стартапа.

"Точка кипения" - это уникальный проект, не имеющий аналогов в России и за рубежом, главная цель которого развитие лидеров и создание команд. То есть это такой современный воркшоп, где можно не только проявить себя, но и найти друзей и единомышленников. Сегодня по всей стране уже работает 89 подобных пространств, объединенных в единую сеть.

Петербургская "Точка кипения" при ГУАП – это вторая городская площадка , открытая при поддержке института стратегических инициатив и правительства Санкт-Петербурга. И основное ее отличие от других – это развитие профессий будущего, которые связаны с новыми технологиями.

Именно в такой "Точке Кипения" в свое время было придумано российское движение WorldSkills - так называемая олимпиада для рабочих рук. Никита Перетятько несколько лет назад, когда учился в техникуме, был участником регионального чемпионата в компетенции электромонтаж. Знания, полученные на международных соревнованиях, помогли ему не только лучше узнать о своей будущей профессии, но и с успехом поступить в университет аэрокосмического приборостроения . И сейчас , будучи уже студентом ГУАПа, он готовится к новому этапу.

Именно эта "Точка Кипения" станет одной из площадок, на которой будет проходить европейский этап соревнований WorldSkills в 2022 году. За право лучших из лучших, будут бороться участники со всего мира, в компетенциях мобильная и промышленная робототехника. А пока здесь работает демонстрационная зона, где каждый желающий может не только поближе познакомиться с различными роботами, но и научиться управлять ими.

Например, вот здесь можно почувствовать себя пилотом американского космического корабля "Аполлон". Это настоящая инженерная модель и при помощи дополненной реальности можно познакомиться фактически с каждым винтиком, из которых она собрана.

Пока одни осваивают роботов, другие в специальной лаборатории анализируют влияние на окружающую среду мусорных полигонов. Экологической безопасности сейчас уделяется особое внимание во всем мире. И в связи с этим студенты ГУАПА решили разработать новую компетенцию и предложить ее движению WorldSkills на соревнованиях.

Сегодня поставлена задача увеличить количество стратапов в новых технологических отраслях. И поэтому 2020 в "Точках Кипения" пройдет как Год качества. Одна из идей, которая сейчас активно обсуждается – это развитие сетевого акселератора, цель которого формирование в таких пространствах новых компаний.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.