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11 марта, среда, 14:04

В Петербурге на базе ГУАП открылась новая «Точка кипения»

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Представить собственный технологический проект, провести мастер-класс или выступить в качестве эксперта. В Петербурге на базе ГУАП открылась новая «Точка кипения», где каждый желающий может получить поддержку для своего стартапа.

"Точка кипения" - это уникальный проект, не имеющий аналогов в России и за рубежом, главная цель которого развитие лидеров и создание команд.  То есть это такой современный воркшоп, где можно не только проявить себя, но и найти друзей и единомышленников. Сегодня по всей стране уже работает 89 подобных пространств, объединенных в единую сеть.

Петербургская "Точка кипения" при ГУАП – это вторая городская площадка , открытая при поддержке института стратегических инициатив и правительства Санкт-Петербурга. И основное ее отличие от других – это развитие  профессий будущего, которые связаны с новыми технологиями. 

Именно в такой "Точке Кипения" в свое время было придумано российское движение WorldSkills  -  так называемая олимпиада для рабочих рук. Никита Перетятько несколько лет назад, когда учился в техникуме, был участником регионального чемпионата в компетенции электромонтаж. Знания, полученные на международных соревнованиях,  помогли ему не только лучше узнать о своей будущей профессии, но и с успехом поступить в университет аэрокосмического приборостроения . И сейчас , будучи уже студентом ГУАПа, он готовится к новому этапу.            

Именно эта "Точка Кипения" станет одной из площадок, на которой будет проходить европейский этап соревнований WorldSkills в 2022 году. За право лучших из лучших,  будут бороться участники со всего мира, в компетенциях мобильная и промышленная робототехника. А пока здесь работает демонстрационная зона, где каждый желающий может не только поближе познакомиться с различными роботами, но и научиться управлять ими.

Например, вот здесь можно почувствовать себя пилотом американского космического корабля "Аполлон". Это настоящая инженерная модель  и при  помощи дополненной реальности можно познакомиться фактически с каждым винтиком, из которых она собрана.  

Пока одни осваивают роботов, другие в специальной лаборатории анализируют влияние на окружающую среду  мусорных полигонов. Экологической безопасности сейчас уделяется особое внимание во всем мире. И в связи с этим студенты ГУАПА   решили разработать новую компетенцию и предложить ее движению WorldSkills на соревнованиях.  

Сегодня поставлена задача увеличить количество стратапов в новых технологических отраслях. И поэтому 2020 в "Точках Кипения" пройдет как Год качества. Одна из идей, которая сейчас активно обсуждается – это развитие  сетевого акселератора, цель которого формирование  в таких пространствах  новых компаний.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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