В Павловске прошел Девятнадцатый фестиваль "Императорский букет"

23 июля, вторник, 15:07

Изготовить 10 цветочных театральных масок за полтора часа. В музее-заповеднике «Павловск» прошел ежегодный фестиваль «Императорский букет» . В этом году он посвящен сразу двум событиям: Году театра в России и 260-летию со дня рождения Марии Федоровны.

Девятнадцатый фестиваль "Императорский букет" открыло шоу флористов. 10 мастеров цветочных дел на глазах у публики создавали свои шедевры, каждый из которых посвящен так или иначе театральной теме. Наталья Анхимова, приехала на конкурс из Карелии. Она решила посвятить свою маску не какому-то определенному герою спектакля, а целому сюжету.

Главной сценой флористического праздника стал парадный плац перед Павловским дворцом – здесь расположились не просто цветочные композиции, а настоящие театральные персонажи и даже целые произведения. Например, вот это – Кармен-сиюта, а это - принцесса на горошине. Если внимательно присмотреться, прическа у этой барышни выложена бутонами роз.

Вера Дементьева - Директор Государственного музея-заповедника "Павловск":

"У нас Год театра. А что такое Павловский парк? Это и есть театр под открытым небом. И это не преувеличение..."

Так же страстно как театр, императрица Мария Федоровна любила только цветы. Ее собственный садик – прямое тому доказательство. Он был устроен по образу небольших французских и голландских садов, где присутствует четкая геометрическая планировка: стриженые деревья, цветочные партеры, мраморные статуи, вазы и бюсты. Не хватает только висячих садов на центральной аллее. На время фестиваля их роль выполняли букеты, каждый из которых был посвящен античной теме...

Маки, гвоздики, орхидеи - в Павловск привезли цветы практически со всех континентов. О таком флористическом разнообразии хозяева императорской резиденции могли только мечтать. Однако, традиции превыше всего. Мария Федоровна очень любила розы, поэтому даже сейчас первенство отдано именно этому цветку. Он присутствует во всех композициях, ну и, конечно же, в императорском букете, который главный флорист фестиваля Мила Шуманн собрала буквально за несколько минут на глазах у изумленной публики.

Мила Шуманн – Главный флорист фестиваля:

"Здесь гортензии, вот эти розовые, белые. Здесь мы видим пионы, несколько сортов, и здесь розы, которые великолепно пахнут..."

Именно Мария Фёдоровна заложила традицию украшать Павловский парк флористическими композициями. Императрица была настоящим ботаником. Причем она занималась не только выращиванием и селекцией различных цветов, но и лекарственных и культурных растений. По ее инициативе был создан декоративный огород. Овощи, фрукты, ягоды, а также пряные травы отсюда напрямую доставляли на дворцовую кухню. Два года назад садоводство Бодэ было отреставрировано и открыто для посетителей. Урожай – тот же, что и при императрице...

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.