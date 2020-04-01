Театр "Мастерская" отмечает двойной юбилей и радует зрителей пока онлайн

01 апреля, среда, 11:10

У нас нет лишнего билетика? Этот вопрос пока остался в докарантинном периоде, однако "Мастерская" Григория Козлова – тот театр, где он звучит постоянно. В этом году театру исполнится 10 лет, а его отец-основатель Григорий Михайлович Козлов отмечает 65-летие. Двойной юбилей "Мастерской" прямо сейчас на Первом канале.

Один из самых любимых петербуржцами театров, в связи с пандемией, закрыт до 30 апреля. Но 40 процентов зрителей даже билеты сдавать не стали: ждут возвращения Мастера и Маргариты и "Дней Турбиных", Идиота и Тихого дона! В зале всего 257 мест, а поклонников, подписанных на рассылку "Мастерской" в интернете 50 тысяч.

Один из самых любимых петербуржцами театров, в связи с пандемией, закрыт до 30 апреля. Но 40 процентов зрителей даже билеты сдавать не стали: ждут возвращения "Мастера и Маргариты" и "Дней Турбиных", "Идиота" и "Тихого дона"! В зале всего 257 мест, а поклонников, подписанных на рассылку "Мастерской" в интернете 50 тысяч.

Театр продолжил свою работу и в режиме самоизоляции - транслирует записи спектаклей, проводит онлайн-встречи с актерами.

Подробнее в нашем сюжете.