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01 апреля, среда, 11:10

Театр "Мастерская" отмечает двойной юбилей и радует зрителей пока онлайн

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У нас нет лишнего билетика? Этот вопрос пока остался в докарантинном периоде, однако "Мастерская" Григория Козлова – тот театр, где он звучит постоянно. В этом году театру исполнится 10 лет, а его отец-основатель Григорий Михайлович Козлов отмечает 65-летие. Двойной юбилей "Мастерской" прямо сейчас на Первом канале.

Один из самых любимых петербуржцами театров, в связи с пандемией, закрыт до 30 апреля. Но 40 процентов зрителей даже билеты сдавать не стали: ждут возвращения Мастера и Маргариты и "Дней Турбиных", Идиота и Тихого дона! В зале всего 257 мест, а поклонников, подписанных на рассылку "Мастерской" в интернете 50 тысяч.   

Один из самых любимых петербуржцами театров, в связи с пандемией, закрыт до 30 апреля. Но 40 процентов зрителей даже билеты сдавать не стали: ждут возвращения "Мастера и Маргариты" и "Дней Турбиных", "Идиота" и "Тихого дона"! В зале всего 257 мест, а поклонников, подписанных на рассылку "Мастерской" в интернете 50 тысяч.       

Театр продолжил свою работу и в режиме самоизоляции - транслирует записи спектаклей,  проводит онлайн-встречи с актерами.       

Подробнее в нашем сюжете.             

 
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