В Экспофоруме прошел Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей". В Петербурге открылся Первый туристический трамвайный маршрут. Улицы города украсят к Новому году

07 ноября, четверг, 13:19

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

"Бизнес-тренды 2020. Рецепты и лайфхаки". В Экспофоруме прошел V Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей". Ежегодно он собирает областных предпринимателей, представителей власти и крупного бизнеса для обсуждения ключевых экономических вопросов и эффективного взаимодействия. В этом году программа форума посвящена трендам развития малого и среднего бизнеса, и увеличения его прибыли в Ленинградской области.

Предприниматели и авторитетные эксперты рассказали, как зарабатывать, занимаясь социальным бизнесом, при каких условиях стоит масштабировать бизнес за счет франшизы и как выявить ограничения, и барьеры при участии в закупках. Всего в рамках форума прошло более 20 мероприятий: панельные дискуссии, квест-сессия, деловые встречи и семинары.

В Петербурге открылся Первый туристический трамвайный маршрут. На линию вышел репликар легендарного трамвая "Американка". Эту модель спроектировали советские инженеры в 1933 году после рабочей поездки в Америку. Вагоны такого типа настолько полюбились петербуржцам, что ходили по улицам города почти 50 лет. Круговой маршрут пройдет через самые красивые мосты Северной столицы и свяжет Васильевский остров, Петроградскую сторону и центр города. Слоган проекта - один билет на 500 достопримечательностей.

Путешествие будет длиться около двух часов и сопровождаться аудио экскурсией. В дополнение, в салоне будет работать гид, он же – кондуктор, который сможет ответить на вопросы пассажиров. Туристический трамвай будет делать четыре рейса ежедневно по постоянному расписанию. Старт маршрута - у Музея городского электрического транспорта, сесть на него можно будет и на одной из 16 остановок по ходу следования. По планам, поездка на ретро-трамвае должна стать новым туристическим брендом Петербурга, наряду с Эрмитажем, Мариинским театром и разводными мостами.

Как избежать "вторичного сиротства" и помочь детям, и приемным семьям найти общий язык? Проблемы устройства детей-сирот обсудили на круглом столе в комитете по социальной политике. По статистике, 78 процентов из тех, кто остался без попечения родителей – это дети старше 10 лет. И часть из них возвращается обратно в социальные учреждения. В этом году не нашли общего языка с приёмными семьями 64 подростка, и за каждой цифрой стоит трагедия ребенка.

Позитивный пример – на фотографиях проекта "Путь героя" фонда "Родительский мост". Это летний лагерь для семей с приемными детьми из группы риска. Подростки и родители вместе отправились в путешествие на Соловки, плавали на лодках, готовили на костре, ходили за грибами – попутно работали с психологами и заново учились доверять людям.

Улицы города начали украшать к Новому году. Всего установят свыше 3 500 элементов праздничного оформления. Монтаж пройдет поэтапно, первые огни зажгутся уже в середине ноября. В программе 177 адресов - что на треть больше, чем год назад. Особое внимание уделят спальным районам, так впервые праздничный декор украсит районы новостроек – Шушары и Парнас.

Кроме того, на улицах и площадях установят 61 новогоднюю елку, все – искусственные, включая главное праздничное дерево на Дворцовой. Исаакиевскую площадь украсят рождественские звезды, у Казанского собора и на территории Александро-Невской Лавры установят рождественский вертеп. Помимо этого, создавать новогоднюю атмосферу будут 200 тематических баннеров и плакатов, а в метро запустят трансляцию аудио поздравлений для петербуржцев и гостей.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.