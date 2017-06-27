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27 июня, вторник, 12:02

В Царском Селе прошло театрализованное дефиле "Готика: новые смыслы"

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Готические ворота в Царском селе - сегодня символ проекта "Ассоциации". Как связана с готикой резиденция русских императоров и как этот стиль видят современные Петербургские дизайнеры?

Придворная купальня 18 века на один день превратилась в гримерную для участниц модного дефиле. Визажисты украшают лица моделей стразами - они должны напомнить о витражах в готических соборах, парикмахеры  создают прически, устремленные ввысь.

Тимур Маслеников, Парикмахер-стилист:

"У нас планировалось несколько образов, но мы остановились на одном: высокой кичке, которая дополняется элементом в виде косы; устремление вверх, ощущается некое историческое влияние."

В рамках проекта «Ассоциации» вот уже девятый год подряд известные петербургские модельеры создают коллекции от кутюр на тему, заданную Царскосельским музеем. На этот раз  искали новые смыслы в готике. Для Леонида Алексеева она ассоциируется с цветными платьями. Вдохновение дизайнер искал в средневековых книгах. Модели идут по подиуму на Зеркальном пруду: декорации изображают затонувший замок и дерево, на котором висят готические буквы.

 Леонид Алексеев, Дизайнер:

 "Книжки раскрашивали редко, но когда раскрашивали, использовали синий, красный, золотой. И в нашей истории есть часть, которая посвящена архитектуре, есть часть, посвященная сказочным образам, и театральным, и во всем этом присутствует цвет. Для меня было очень важно и принципиально, чтобы все было цветное."...

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.


 

 
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