В Берлине прошел первый Форум выпускников Политеха

13 февраля, четверг, 12:24

Примерить академическую шапочку легко, а вот реально стать магистром или бакалавром Политехнического университета Петра Великого очень сложно. Неудивительно, что выпускники Политеха – специалисты, востребованные во всем мире. Вот поэтому, чтобы отметить 120-ти летие альма матер европейские выпускники петербургого Политеха приехали в Берлин – вспомнить прошлое, поговорить о новых проектах, в шахматы поиграть.