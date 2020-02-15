Примерить академическую шапочку легко, а вот реально стать магистром или бакалавром Политехнического университета Петра Великого очень сложно. Неудивительно, что выпускники Политеха – специалисты, востребованные во всем мире. Вот поэтому, чтобы отметить 120-ти летие альма матер европейские выпускники петербургого Политеха приехали в Берлин – вспомнить прошлое, поговорить о новых проектах, в шахматы поиграть.
13 февраля, четверг, 12:24
В Берлине прошел первый Форум выпускников Политеха
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