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02 декабря, понедельник, 12:56

ВИЧ-отрицание - путь в никуда!

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Петербург в эти выходные отметил Всемирный день борьбы со СПИДом. Северная столица сейчас занимает первое место среди российских городов по профилактике и ранней диагностике ВИЧ-инфекции, но тем не менее, вновь выявленных случаев, по-прежнему, очень много.

Что такое ВИЧ, как он распространяется, и что делать, если его обнаружили? В рамках всероссийской акции "СТОП СПИД" сотрудникам Водоканала провели лекцию по профилактике этого заболевания.  Врачи бьют тревогу: если еще несколько лет назад  болезнь чаще всего обнаруживали у наркопотребителей, то сейчас почти 80 процентов инфицированных - люди из обычных благополучных семей, чаще всего не подозревающие у себя наличие инфекции. Поэтому сегодня важно предупредить и рассказать, как жить дальше с этой болезнью.

Этот автобус вот уже семь лет ежедневно колесит по улицам и предприятиям Петербурга. На борту бригада из двух волонтеров, которые не только делают экспресс тест на ВИЧ, но и главным образом работают консультантами-психологами. 

Сегодня в России это заболевание все больше приобретает женское лицо: 70 процентов, против 30 у мужчин. В Петербурге пока соотношение цифр иное: 60 на 40. Но количество ВИЧ-инфицированных женщин  с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии, говорят специалисты.  Причем многие из них узнают о своей болезни во время беременности. Так произошло и с Маргаритой Высоцкой. О положительном ВИЧ статусе ей сказали в родовой палате.

Теперь Маргарита знает об этом заболевании  практически все. И в отличие от многих не скрывает, а наоборот, помогает осознать его и другим пациентам.  Сегодня основная проблема ВИЧ-инфицированных – это непринятие своего диагноза.  Именно для них и создан проект  "Равные консультанты". Если бы подобная организация работала в маленьком поселке Красноярского края, Юлия Верещагина возможно никогда бы не уехала  оттуда и до сих пор преподавала в школе. Она узнала о своем  положительном ВИЧ-статусе совершенно случайно, и долгое время отрицала существование этой болезни. Пока не поменяла место жительства.

Именно в этих группах Юлии помогли принять свой положительный ВИЧ статус. Там же она познакомилась и со своим будущим супругом – Артемом, который  тоже пришел за помощью. Сегодня ребята живут полной жизнью: работают, занимаются волонтёрством,  в ближайшем  будущем планируют детей. Общественные организации от равного к равному сегодня очень помогают государственным структурам и врачам правильно взаимодействовать с ВИЧ-инфицированными, именно поэтому Петербург и занял первое место среди российских городов по профилактике и ранней диагностике этого заболевания.

Именно поэтому ежегодно 1 декабря является тем самым днем, когда всему миру напоминают, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого, и призывают не только следить за своим здоровьем, но и узнать свой статус.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
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