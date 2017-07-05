Успешные проекты петербургских предпринимателей

05 июля, среда, 12:06

В Петербурге стартовал прием заявок на получение субсидий на открытие и развитие детских образовательных учреждений. Сложно ли открыть свое дело в этой области, с какими сложностями придется столкнуться начинающему бизнесмену и на какую поддержку государства могут рассчитывать предприниматели?