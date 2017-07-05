17:30 05 июля, среда
RSS В избранное
05 июля, среда, 12:06

Успешные проекты петербургских предпринимателей

Версия для печати

В Петербурге стартовал прием заявок на получение субсидий на открытие и развитие детских образовательных учреждений. Сложно ли открыть свое дело в этой области, с какими сложностями придется столкнуться начинающему бизнесмену и на какую поддержку государства могут рассчитывать предприниматели?

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 13:03
Новая жизнь возрожденных усадеб

Новая жизнь возрожденных усадеб

Об укладе жизни в старинных имениях сегодня.
Вчера, 16:50
НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова отмечает 90-летие

НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова отмечает 90-летие

Научно-исследовательский институт онкологии в поселке Песочный в этом году отмечает свое 90-летие. Его история начиналась с нескольких коек в петербургской больнице имени Мечникова, сегодня это крупне
30 июня, 13:12
Танцевальный фестиваль OPEN LOOK , "Свинг белой ночи", цирковое шоу "Баронеты" - в обзоре культурных событий Петербурга

Танцевальный фестиваль OPEN LOOK , "Свинг белой

Обзор культурных событий

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72