В Петербурге стартовал прием заявок на получение субсидий на открытие и развитие детских образовательных учреждений. Сложно ли открыть свое дело в этой области, с какими сложностями придется столкнуться начинающему бизнесмену и на какую поддержку государства могут рассчитывать предприниматели?
05 июля, среда, 12:06
Успешные проекты петербургских предпринимателей
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