Уроки доброты для петербургских школьников

06 апреля, понедельник, 13:08

Научить детей сортировать мусор, заботиться о животных, помогать слабым - идея проекта «Огонек добра». Это занятия для подрастающего поколения, которые проводят городские волонтеры - делятся знаниями и учат своим примером. Об уроках доброты, коте Филофее и активных семьях - подробнее.

В планах - дистанционная программа и версия уроков доброты для тех, кто находится дома или живет в других городах. Но главное, в чем убедились наши герои - что учить детей милосердию и ответственному отношению к людям и окружающей среде лучше всего своим собственным примером.