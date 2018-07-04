Уроборос в средневековом городе Сваргас

04 июля, среда, 14:18

Летний Уроборос отметили в средневековом городе Сваргас. На самом деле такого праздника никогда не существовало. Это придумка реконструкторов, чтобы привлечь туристов в этот варяжский двор. Тем более, что совсем недавно он стал одним из пунктов нового туристического маршрута «Серебряное ожерелье России»

Уроборос - свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. Это один из древних символов и имеет множество различных значений. Наиболее распространённая трактовка описывает его как изображение вечности и бесконечности. Праздник Уробороса впервые прошел в июне 2016 года и имел тогда название "Хранители легенд". Смена названия связана не только со сменой формата, но и с тем, что новое лучше отражает суть и цель мероприятия.

Андрей Николаев, Предводитель Сваргаса:

"Основная идея этого праздника – фольклор, сказки, традиции, которые были характерны для раннего средневековья. Поэтому неудивительно, что гоблины ожили, вышли из леса, есть настоящие тролли..."

Средневековый человек верил, что леса, поля и водоемы населены существами из других миров: эльфами, феями, троллями и прочими созданиями. Правда, в мифах и легендах люди не всегда ладили со своими соседями, но на празднике Уробороса все могут находиться рядом друг с другом, кем бы они ни были. Более того, можно попробовать волшебные зелья и ощутить на себе их действия.

Зоя Богачева, Житель Сваргаса, тролль:

"У нас прекраснейшие зелья. Свой рецепт. Никому не рассказываю - зелье храбрости. Просто волшебное зелье..."

Попробовать себя в роли настоящего кузнеца и выковать собственный талисман на празднике позволено любому желающему. Одна из задач организаторов – дать возможность человеку примерить на себя ремесло, которое прежде было неотъемлемой частью жизни...

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.