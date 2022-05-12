Университет имени Мечникова и врачебные чудеса, которые случаются каждый день

12 мая, четверг, 11:36

Команда Санкт-Петербурга по кёрлингу на колясках готовится принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Самаре. Трое из пяти членов команды регулярно получают помощь и лечение в двадцатом павильоне медицинского Университета им. Мечникова. Это травматологическое отделение, в котором проводят сложнейшие операции, после которых у пациентов значительно улучшается качество жизни и возможности заниматься любимым хобби и спортом.

О возможностях медицины и о спортивных достижениях кёрлингистов - подробнее.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.