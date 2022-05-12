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12 мая, четверг, 11:36

Университет имени Мечникова и врачебные чудеса, которые случаются каждый день

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Команда Санкт-Петербурга по кёрлингу на колясках готовится принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Самаре. Трое из пяти членов команды регулярно получают помощь и лечение в двадцатом павильоне медицинского Университета им. Мечникова. Это травматологическое отделение, в котором проводят сложнейшие операции,  после которых у  пациентов значительно улучшается  качество жизни и возможности заниматься любимым хобби и спортом. 

О  возможностях медицины  и о спортивных достижениях кёрлингистов - подробнее. 

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.

 
Комментарии
Всего (2)
    • Аноним  Вчера, 16:20
      Да, действительно, это наша была последняя надежда и врачи смогли спасти. Благодарность таким золотым специалистам!
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    • Аноним  Вчера, 16:21
      Да, действительно, это наша была последняя надежда....
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