Университет аэрокосмического приборостроения отметил 80-летний юбилей

01 февраля, понедельник, 11:31

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в этом году отмечает свое 80-летие. Созданный в 40-х годах прошлого века, первоначально это было профильное образовательное учреждение для аэрокосмической отрасли. Сегодня ГУАП, это современный университет, который готовит специалистов по различным техническим направлениям, а также внедряет новую модель инженерного образования.