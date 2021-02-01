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01 февраля, понедельник, 11:31

Университет аэрокосмического приборостроения отметил 80-летний юбилей

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Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в этом году отмечает свое 80-летие. Созданный в 40-х годах прошлого века, первоначально это было профильное образовательное учреждение для аэрокосмической отрасли. Сегодня ГУАП, это современный университет, который готовит специалистов по различным техническим направлениям, а также внедряет новую модель инженерного образования.

 
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