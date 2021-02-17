Уличные музыканты: регламент и реальность

17 февраля, среда, 09:46

Центр Петербурга может лишиться одной из своих самых живых и уникальных достопримечательностей - музыки. Проект закона, регулирующего деятельность уличных музыкантов, уже принят в первом чтении, однако пока что он вызвал множество дискуссий. Поговорим об этом прямо сейчас.

"Космический мужик" так назвал свой уличный проект Артем Исаченко. За космос ручаться сложно, но петербургские улицы его драйв и энергетика неизменно покоряют. На сцене он с шести лет, а в 15 впервые вышел с гитарой в подземный переход, ощущения были незабываемые.

"Играл группу "Пятница", заработать не получилось, но фокус был в том, что мне удалось собрать людей и пообщаться с ними. Я был очень замкнутый человек по сути. В итоге, научился общаться с людьми, это очень меняет мировоззрение, понимаешь, что мир тебе не враждебен. Это тогда мне очень помогло".

Артем считает, что закон, ограничивающий свободу творчества, не нужен ни музыкантам ни горожанам. Сам он не "стритует" в центре принципиально. Говорит, что репертуар (в основном металл) для Невского тяжеловат. В отдаленных районах он никому не мешает. А вот ребята из Театра огня и света и их коллеги, выступающие в центре, осенью 2020-го на себе ощутили перемену отношения властей к уличным выступлениям.

Анастасия Быбина, руководитель Театра огня и света INFINITY FLAME: "В конце октября мы выступали на Большой Морской, и к нам подъехал экипаж, полиция, и сказала: "Ребята, все сворачивайтесь, двух мужчин мы забираем". У нас забрали колонку, реквизит не забирали - он был пропитан керосином. В итоге, в протоколе написали так, что мы громко слушали музыку, выписали штраф 500 рублей. Но, к сожалению, колонку нам так и не вернули".

Эти недопонимания побудили депутата Дениса Четырбока к разработке закона, регулирующего деятельность уличных артистов. Но его законопроект вызвал дебаты. На общественных слушаниях и на встрече в Лермонтовской библиотеке. В рамках фестиваля "Книжный маяк" музыканты и депутаты обсуждали: нужен ли закон Петербургу.

Музыкант Билли Новик начинал с уличных выступлений в Германии, где в каждом городе свои правила.

Билли Новик, "Биллис Бэнд": "На площади Ратушной висит листок-памятка: "Мы приветствуем историческое уличное музицирование, но вы должны согласовываться с правилами". Первое правило: нельзя никому мешать. Если есть хоть одна просьба переместиться или прекратить —музыканты подчиняются".

Играть только в местах, утвержденных властями, получать обязательное согласование на выступление и репертуар, максимальное количество артистов не более 10 человек, громкость не более 60-ти децибел. Тезисы нового петербургского законопроекта пока поддержали не все депутаты.

Алексей Ковалев, депутат Законодательного собрания СПб: "Репертуар контролируется и места определяются органами государственной власти" - такой тезис, но я считаю, так нельзя. Я предлагаю в законе прописать саморегулирование этой области. Дать возможность практически везде выступать музыкантам, но засчет гибкого управления, обеспечить и безопасность и отсутствие превышения уровня шума. Это можно сделать, но надо в законе дать отсылку на это общественное управление, чтобы творческие работники вместе с представителями власти регулировали процесс".

Ольга, участница инициативной группы, объяснила: музыканты и сами уже регулируют свою деятельность: в группе Вконтакте распределяют места и время выступлений, учитывают пожелания жителей, чтобы не мешать громкой музыкой. А продюсер музыкальной компании Олег Грабко напомнил: улица - первая сцена и экзамен для артиста. Там начинали Борис Гребенщиков, Маркшейдер Кунст и многие другие. По его словам, опасно принимать законы, касающиеся культуры, без представителей творческих союзов.

Олег Грабко, ген директор и продюсер музыкальной компании: "Мы с Алексеем Ковалевым определили стратегию. Мы все соберемся еще раз вместе с Комитетом по культуре, будем либо совершенствовать закон, либо выступать против его принятия"

Инициатор законопроекта Денис Четырбок на обсуждение прийти не смог, но в комментарии для Первого канала обещал учесть все предложения по корректировке закона в рамках второго чтения.

Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: "Достаточно большое количество предложений поступило по корректировке этого закона в рамках второго чтения. Сейчас мы все обобщаем, будет дана юридическая квалификация. По итогам анализа проведем еще одно расширенное заседание ,благо, антиковидная ситуация в городе стабилизируется. Надеемся, через несколько месяцев мы сможем проводить представительные встречи в рамках рабочих групп. Торопиться с принятием документа мы точно не намерены, он должен быть выверен и устраивать абсолютно все стороны этого процесса".

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев и Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.