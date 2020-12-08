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08 декабря, вторник, 10:38

Артисты свободного жанра. Как сочиняют, выступают и радуют публику петербургские музыканты?

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Нана, просыпайся уже, доброе утро, Петербург! Гнома Нану и артиста Владимира Нахимова, которого прозвали человек-оркестр, мы застали дома, на чемоданах. Ситуация непривычная, так как обычно много месяцев они проводят в гастрольных турах, однако пандемия гастроли отменила, да и на улицах теперь устраивать представления проблематично. О судьбе и творчестве артистов свободного жанра расскажем подробнее.

Как живут петербургские музыканты и как продолжают радовать горожан уличными выступлениями? Расскажем подробнее. 

 
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