Артисты свободного жанра. Как сочиняют, выступают и радуют публику петербургские музыканты?

08 декабря, вторник, 10:38

Нана, просыпайся уже, доброе утро, Петербург! Гнома Нану и артиста Владимира Нахимова, которого прозвали человек-оркестр, мы застали дома, на чемоданах. Ситуация непривычная, так как обычно много месяцев они проводят в гастрольных турах, однако пандемия гастроли отменила, да и на улицах теперь устраивать представления проблематично. О судьбе и творчестве артистов свободного жанра расскажем подробнее.

Как живут петербургские музыканты и как продолжают радовать горожан уличными выступлениями? Расскажем подробнее.